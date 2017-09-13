В Москве появятся два новых оператора каршеринга

– Завтра (14 августа — прим.ред.) еще две новые компании — одна итальянская, с итальянскими корнями, другая российская — придут на рынок Москвы. У одной, по-моему, 100 автомобилей, у другой — 200, — приводит слова Максима Ликсутова ТАСС.

Впрочем, никаких подробностей о новых операторах столичного каршеринга заммэра раскрывать не стал. Зато Ликсутов отметил, что Москва занимает лидирующую позицию в мире по динамике развития услуги краткосрочной аренды автомобилей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что 14 сентября в Москве появится новый оператор городского каршеринга — Easy Ride. Эта компания будет предлагать клиентам исключительно кроссоверы, по крайней мере в первое время.