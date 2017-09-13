Золотой Mercedes сбил любительницу селфи в Сочи

Во всех смыслах «золотое» смертельное ДТП произошло в окрестностях Сочи. Инцидент произошел во второй половине 11 сентября у съезда с подвесного моста через реку Мзымта в тоннель на 23 километре Новокраснополянского шоссе. В этом месте автотуристы традиционно останавливаются, чтобы запечатлеть себя на фоне живописном фоне горного пейзажа и конструкций моста. Машина, в которой к месту ДТП прибыла будущая его жертва двигалась со стороны курорта Красная Поляна в сторону Сочи и припарковалась (как и многие до нее) в нарушение ПДД сразу при выезде из тоннеля перед мостом.