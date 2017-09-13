Золотой Mercedes сбил любительницу селфи в Сочи

Во всех смыслах «золотое» смертельное ДТП произошло в окрестностях Сочи. Инцидент произошел во второй половине 11 сентября у съезда с подвесного моста через реку Мзымта в тоннель на 23 километре Новокраснополянского шоссе. В этом месте автотуристы традиционно останавливаются, чтобы запечатлеть себя на фоне живописном фоне горного пейзажа и конструкций моста. Машина, в которой к месту ДТП прибыла будущая его жертва двигалась со стороны курорта Красная Поляна в сторону Сочи и припарковалась (как и многие до нее) в нарушение ПДД сразу при выезде из тоннеля перед мостом.
Желая получить более выигрышный фон для собственного фотопортрета компания из двух мужчин и женщины выбралась из нее и решила перебраться на противоположную сторону шоссе. Заметим, что в этом месте пешеходный переход отсутствует. В это время со стороны Сочи по мосту на большой скорости двигался Mercedes-Benz S400 блестяще золотого цвета, принадлежащий, по некоторым данным, одному из увеселительных заведений черноморского курорта. Компания, в которой была будущая жертва ДТП, решила перебежать дорогу перед блестящей машиной, водитель которой, судя по видеоролику, начал тормозить лишь в последний момент перед столкновением с пешеходом-нарушителем.
Мужчины успели пробежать перед золотым Mercedes-Benz, а дама — нет. Удар был такой силы, что 38-летнюю жертву отбросило на десяток метров вперед. Мерседес же затормозил только в тоннеле. Сообщается, что от полученных при ударе травм женщина скончалась на мест до приезда врачей «скорой помощи».