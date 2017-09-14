Что делать, чтобы твоя машина не пострадала из-за премьеры «Матильды»

СМИ, исправно докладывающие о все новых «фаер-шоу», сопровождающих скандальную шумиху вокруг приближающейся премьеры фильма «Матильда», наводят на одну мысль: а что же будет в день премьеры этой рядовой, по сути, картины?
Максим Строкер

Начнем с фактов. «Первым звоночком», который кинофильм «Матильда» невольно адресует всем и вся, стала выходка невменяемого гражданина в Екатеринбурге, который попытался поджечь ни в чем не повинный кинотеатр с помощью «уазика», начиненного баллонами с бензином и газом. Громко и официально заявить о целях своего демарша он не додумался. Однако его странички в соц-сетях явно указывают, на его более чем своеобразное трактование православия. Второй «намек» борцунов за непогрешимость образа самого недалекого и слабовольного в истории России императоров состоялся чуть позже. Несколько дней назад некие люди подожгли пару машин перед офисом адвоката, представляющего интересы режиссера «Матильды».

Они не стали повторять ошибки екатеринбургского сумасшедшего пиромана и на месте своего преступления раскидали бумажки со словами «За Матильду гореть», на корню лишив нас даже намека на недопонимание их мотивов. В такой ситуации угрозы неких «православных активистов» в адрес компаний-прокатчиков, которые решатся выпустить «Матильду» на экраны своих кинотеатров, заиграли гораздо более реалистичными красками. Понятно, что сколько ни откладывай прокат фильма, а не воспользоваться такой бесплатной рекламой, которую вольно или невольно организовала ему депутат Поклонская своей нешуточной борьбой, было бы величайшей коммерческой глупостью. Поэтому фильм, скорее всего, покажут в кино этой осенью.

krym.er.ru

И даже если к тому моменту полиция решит все же соизволит изловить авторов записок «За Матильду гореть» — не факт, что на их место не придут другие граждане, у которых осеннее обострение превратило мозги в «коктейль Молотова» из психической нестабильности и православия головного мозга. Не удивимся, если кто-то из них решит сорвать показ «богомерзкой» ленты в ближайшем кинозале. Наши отчаянные православные активисты, судя по всему, не вполне готовы отвечать перед законом за свои огненные художества.

Поэтому жечь кинотеатры изнутри, когда вокруг полно видеокамер и сотрудников служб безопасности, они вряд ли решатся. Значит объектами их религиозного вандализма, видимо, станут машины посетителей. Поэтому, чтобы не лишиться машины в результате желания приобщиться к «величайшему из искусств» в период, когда в кинотеатре будут показывать «Матильду»,автовладельцу следует парковать авто с умом. То есть, не непосредственной близости от торгового центра, где базируется кинозал. И даже не на его парковке (даже подземной). Где-нибудь в отдалении, во дворах — самое место. Чтобы не стать невольным героем любительских видеороликов в интернете.

авария
14 сентября 2017
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