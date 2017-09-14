Что делать, чтобы твоя машина не пострадала из-за премьеры «Матильды»

Начнем с фактов. «Первым звоночком», который кинофильм «Матильда» невольно адресует всем и вся, стала выходка невменяемого гражданина в Екатеринбурге, который попытался поджечь ни в чем не повинный кинотеатр с помощью «уазика», начиненного баллонами с бензином и газом. Громко и официально заявить о целях своего демарша он не додумался. Однако его странички в соц-сетях явно указывают, на его более чем своеобразное трактование православия. Второй «намек» борцунов за непогрешимость образа самого недалекого и слабовольного в истории России императоров состоялся чуть позже. Несколько дней назад некие люди подожгли пару машин перед офисом адвоката, представляющего интересы режиссера «Матильды».

Они не стали повторять ошибки екатеринбургского сумасшедшего пиромана и на месте своего преступления раскидали бумажки со словами «За Матильду гореть», на корню лишив нас даже намека на недопонимание их мотивов. В такой ситуации угрозы неких «православных активистов» в адрес компаний-прокатчиков, которые решатся выпустить «Матильду» на экраны своих кинотеатров, заиграли гораздо более реалистичными красками. Понятно, что сколько ни откладывай прокат фильма, а не воспользоваться такой бесплатной рекламой, которую вольно или невольно организовала ему депутат Поклонская своей нешуточной борьбой, было бы величайшей коммерческой глупостью. Поэтому фильм, скорее всего, покажут в кино этой осенью.