Стоит ли возить детей на переднем сиденье авто

Статья 22.9 новой редакции ПДД требует перевозить ребенка в возрасте до 7 лет с использованием детских удерживающих систем независимо от места, а от 7 лет — в детском кресле на переднем сиденье.

То есть, если у вас есть такое желание, то никто не препятствует вам усадить свое любимое чадо рядышком с собой. Тем более, с его-то стороны возражений точно не будет: там куда интереснее, чем на заднем диване — и дорогу лучше видно, и за действиями водителя понаблюдать можно.

Однако прежде, чем подольститься к дитяти, неплохо бы взвесить все за и против. Собственно, практически все аргументы в пользу переднекресельного размещения уже перечислены. Добавить к ним можно лишь отсутствие места на втором ряду, заваленном вещами. Что касается противопоказаний, то тут все сложнее.