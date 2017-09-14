Стоит ли возить детей на переднем сиденье авто

Фото: www.washingtonpost.com
Правилами дорожного движения перевозка детей младше 12 лет на переднем сиденье автомобиля в принципе разрешена. Однако отсутствие прямого запрещения не означает, что нужно обязательно усаживать своего ребенка именно на это место.
Эдуард Раскин

Статья 22.9 новой редакции ПДД требует перевозить ребенка в возрасте до 7 лет с использованием детских удерживающих систем независимо от места, а от 7 лет — в детском кресле на переднем сиденье.

То есть, если у вас есть такое желание, то никто не препятствует вам усадить свое любимое чадо рядышком с собой. Тем более, с его-то стороны возражений точно не будет: там куда интереснее, чем на заднем диване — и дорогу лучше видно, и за действиями водителя понаблюдать можно.

Однако прежде, чем подольститься к дитяти, неплохо бы взвесить все за и против. Собственно, практически все аргументы в пользу переднекресельного размещения уже перечислены. Добавить к ним можно лишь отсутствие места на втором ряду, заваленном вещами. Что касается противопоказаний, то тут все сложнее.

Фото: www.womendailymagazine.com

Наши законодатели озаботились проблемами, сопутствующими перевозке детей в легковушках, сравнительно недавно. Но, скажем, такая автомобилизированная нация, как американцы, уже давно знакома с этим вопросом. Эксперты по безопасности пассажиров из организации SafetyBeltSafe U. S. A. категорически не рекомендуют позволять ребенку забираться на переднее сиденье, пока ему не исполнится 13 лет. Вообще-то они идут еще дальше и советуют возить его на диване до тех пор, пока он не станет достаточно взрослым, чтобы самостоятельно управлять машиной. В нескольких штатах приняты законы, определяющие возраст, до достижения которого малолетний пассажир обязан ютиться на втором ряду.

Езда спереди не так безопасна, как сзади. Риск погибнуть в аварии у ребенка, сидящего на диване, при прочих равных на треть ниже, чем у расположившегося в кресле. Так, при лобовом столкновении — а это наиболее распространенный тип аварии, приводящий к летальному исходу — обитатель переднего сиденья может удариться о переднюю панель или протаранить головой стекло, если кресло закреплено неаккуратно. Но даже если все сделано по правилам, у него гораздо больше шансов быть покалеченным обломками, осколками и другими предметами, влетающими в салон автомобиля при серьезном ДТП.

Фото: www.consumeraffairs.com

Более ста детей в год по всей Америке погибают от срабатывания подушек безопасности, выстреливающих с очень большой силой. Причем большинство смертельных случаев происходит во время относительно медленного движения. Еще большее число получает в результате раскрытия эйрбегов серьезные травмы головы и шеи.

Почему так происходит, если пассажирскую подушку как правило можно отключить? Вовсе не из-за забывчивости водителя: великовозрастного дитятю даже в детском кресле никак не пристроишь спиной вперед — будут мешать ноги. А если ребенок сидит по ходу движения, то отключать эйрбег вроде как никаких причин нет. Более того, сделать это — значит вроде бы лишить его лишней защиты.

Тем не менее, американские эксперты и тут советуют отключать подушку, а при невозможности сделать это, отодвинуть кресло как можно дальше от передней панели. Но самым правильным решением будет все-таки перевозка детей на диване с использованием удерживающих систем или пристегнутыми — в зависимости от возраста.

автоправо, ПДД, вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, авария, автопутешествие
14 сентября 2017
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