Сколько заплатят американские дипломаты за парковку в России

Дипломатические противоречия между Россией и США вышли на новый уровень — парковочный. Российские дорожные власти в одночасье ликвидировали все официально-неофициальные преференции, которые имелись у американских дипломатов в России при парковке их машин возле зданий консульств США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Странно, что этот пережиток ельцинский, существовавший с конца 90-х пошлого века, вообще дожил до сего времени, когда власти столичных городов с энтузиазмом вводят плату за парковку машин в центральных (и не только) частях вверенных им мегаполисов. Забавно, но для восстановления парковочного единообразия потребовалось событие международно-политического масштаба.
Так или иначе, но в Екатеринбурге местное ГИБДД внезапно проснулось и решительно демонтировало дорожные знаки, разрешающие американским и британским (они там соседи с американцами) дипломатам парковать автомобили на обочине проезжей части улицы Пушкина. Поразительное совпадение, но в тот же день во Владивостоке перед зданием генконсульства США на Пушкинской улице коммунальные службы деловито убрали бетонные блоки. Теперь там могут парковаться все желающие.
А в Санкт-Петербурге на улице Фурташской власти не менее внезапно ликвидировали нигде не оформленную, но фактически существующую многие годы парковку, которую дипломаты (а верней — их обслуга) обустроили для своих машин прямо на проезжей части этого бульвара. Красные стальные загородки убрали и нарисовали в этом месте на асфальте пешеходный переход и линии, разрешающие машинам разворот с одной стороны улицы на другую.
Подробное изучение месторасположения консульских учреждений и дорожных знаков в их окрестности показало, что и на Пушкинской улице во Владивостоке, и на улице Пушкина в Екатеринбурге, и на Фурташской в Питере парковка для дипломатов будет бесплатной. Причем, в Екатеринбурге и Владивостоке парковаться они смогут, как и раньше без особых сложностей, а вот на Фурташской в Санкт-Петербурге многих из них теперь будут ждать большие проблемы с поиском мест для стоянки. Она и так, как правило, забита припаркованными авто, а теперь, когда фактическое число мест для стоянки резко сократилось, части машин с красными номерными знаками придется искать места в округе. Зато в Москве в Большом Девятинском переулке теперь разрешено парковаться не только американским дипломатам, но и всем желающим. Американцам там придется теперь платить как все — по 40 рублей в час.