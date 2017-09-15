Сколько заплатят американские дипломаты за парковку в России

Подробное изучение месторасположения консульских учреждений и дорожных знаков в их окрестности показало, что и на Пушкинской улице во Владивостоке, и на улице Пушкина в Екатеринбурге, и на Фурташской в Питере парковка для дипломатов будет бесплатной. Причем, в Екатеринбурге и Владивостоке парковаться они смогут, как и раньше без особых сложностей, а вот на Фурташской в Санкт-Петербурге многих из них теперь будут ждать большие проблемы с поиском мест для стоянки. Она и так, как правило, забита припаркованными авто, а теперь, когда фактическое число мест для стоянки резко сократилось, части машин с красными номерными знаками придется искать места в округе. Зато в Москве в Большом Девятинском переулке теперь разрешено парковаться не только американским дипломатам, но и всем желающим. Американцам там придется теперь платить как все — по 40 рублей в час.