Лидера «Христианского государства» задержали за поджоги машин

Лидера «Христианское государство», некоего Александра Калинина полиция задержала в городе Грязи Липецкой области. В ходе обыска при нем были обнаружены листовки со словами «За Матильду гореть» — аналогичные тем, которые были разбросаны неизвестными поджигателями машин перед адвокатской конторой, обслуживающей интересы режиссера режиссера Алексея Учителя, снявшего скандальный, с точки зрения православных ортодоксов, фильм «Матильда» о романе последнего российского императора Николая к балерине Матильде Кшесинской.

— В рамках расследования уголовного дела в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установлены трое лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Одного из подозреваемых задержали на территории Москвы, двух других — в Липецкой области, — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно данным неофициальных источников, члены «Христианского государства» причастны не только к поджогу машин у офиса адвоката, но и к ложному сообщению о минировании торгового центра «Черемушки» во Владивостоке.