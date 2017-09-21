Москвичи получили новый способ проверки истории автомобиля

Сервис по проверке истории машины «Автокод» будет перенесен на официальный сайт мэра и правительства Москвы — mos.ru
Максим Строкер

На интернет-портале мэрии столицы mos.ru появиласьуслуга проверки истории автомобиля. С ее помощью можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске. Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля.

До недавнего времени опция проверки автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Она продолжит работать там и сейчас. Но до конца года все сервисы «Автокода» постепенно перенесут на официальный сайт мэра и правительства Москвы. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины (СТС), техпаспорт (ПТС).

Чтобы посмотреть детальную историю машины на mos.ru, нужно зайти в раздел «Услуги» — «Личный транспорт» — «Покупка, продажа, учет авто и мото» — «Проверка ТС по VIN и госномеру». Узнать подробности эксплуатации транспортного средства можно только при наличии номера СТС, а также идентификационного (VIN) и регистрационного номеров автомобиля. СТС выдается при постановке транспортного средства на учет.

Напомним, что портал «Автокод» заработал весной 2014 года. С его помощью можно получить большой объем важной для водителей информации. В частности, проверить наличие административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, оплатить их, узнать историю автомобиля. За время работы «Автокод» помог проверить более 116 миллионов, обжаловать почти 75 тысяч и оплатить около 320 тысяч штрафов. Кроме того, через портал было оформлено почти 420 тысяч записей на получение услуг ГИБДД.

проверка документов
21 сентября 2017
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