Москвичи получили новый способ проверки истории автомобиля

На интернет-портале мэрии столицы mos.ru появиласьуслуга проверки истории автомобиля. С ее помощью можно узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в Москве и Московской области, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), факты коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения нахождении машины в розыске. Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля.

До недавнего времени опция проверки автоистории была доступна лишь на портале «Автокод». Она продолжит работать там и сейчас. Но до конца года все сервисы «Автокода» постепенно перенесут на официальный сайт мэра и правительства Москвы. В одном месте пользователи смогут записаться в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, обжаловать штрафы в Московской административной дорожной инспекции или ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», а также оплатить штрафы и проверить документы: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины (СТС), техпаспорт (ПТС).