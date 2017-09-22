Что чаще всего перевозят в своих машинах российские водители

Среди самых популярных вещей, которые перевозят наши соотечественники в машинах, значатся строительные материалы, бытовая техника и мебель. Например, 30,2% респондентов признались в транспортировке холодильника, стиральной машины и прочих телевизоров.

Примечательно, что 11,1% опрошенных к крупной поклаже помимо прочего относят и родственников с друзьями. Правда, как уже было сказано, никто из принявших участие в исследовании тещу в отдельную категорию не выделил.

Чуть меньше, 9% автомобилистов перевозят в своих авто спортивный инвентарь, и всего 3,3% — дачную рассаду и саженцы. Зато каждый пятый опрошенный хотя бы раз в жизни возил на своем «коне» воздушные шарики.