Половина АЗС торгует некачественным топливом

Как сообщает Росстандарт, в рейде приняли участие председатель комитета законодательного собрания по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, специалисты Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры и министерства экологии. В ходе мероприятия взяты пробы на четырех АЗС Нижнего Новгорода, отправленные на исследование в испытательный центр «Нижегородиспытания» регионального ЦСМ Росстандарта. Среди образцов четыре пробы содержали дизельное топливо, две — бензин АИ 95.

Только на двух АЗС взятые образцы соответствовали необходимому уровню качества. В двух остальных случаях выявлены нарушения как технического регламента, так и тредованиям по информированию потребителей.

— Автотранспорт в таких мегаполисах, как Нижний Новгород, является доминирующим источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. К сожалению, по оценкам специалистов до 40% топлива не соответствует требованиям технического регламента. И сегодня мы это увидели, — заявил Владислав Атмахов.

— Это уже третий рейд проекта. К сожалению, в каждом рейде большая часть образцов моторного топлива не соответствует требованиям ТР ТС по показателям безопасности. Рейды с представителями общественных организаций-инициаторов проекта будут продолжены, — поддержал коллегу руководитель ИЦ «Нижегородиспытания» ЦСМ Росстандарта Даниил Киреев.

Информация обо всех выявленных фактах нарушения законодательства будет передана в надзорные и правоохранительные органы.