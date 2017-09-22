Пожизенно лишенная «прав» Мара Багдасарян получила новые штрафы

Фото: соцсети
В электронном банке данных по исполнительным производствам ФССП России появились сразу два новых штрафа, которые «привез» автомобиль Мары Багдасарян своей владелице. Кто находился за рулем люксовой иномарки — неизвестно.
Мирон Горин

Впрочем, скорее всего, управляла машиной именно Мара, ведь 21 июня 2015 года — именно в этот день зафиксированы нарушения — девушка еще имела водительские «права».

Очередное дело уличной гонщицы по непогашенным «письмам счастья» на сумму 2000 и 500 рублей приставы возбудили только десять дней назад. Теперь с мажорки, пожизненно лишенной права управления транспортным средством, взымать эти деньги будут в принудительном порядке.

Не исключено, что в скором времени долги Мары перед законом вырастут снова.

превышение скорости, штрафы, суд, письма счастья, ПДД, КоАП, пристав, ГИБДД
22 сентября 2017
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