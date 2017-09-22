Пожизенно лишенная «прав» Мара Багдасарян получила новые штрафы

Впрочем, скорее всего, управляла машиной именно Мара, ведь 21 июня 2015 года — именно в этот день зафиксированы нарушения — девушка еще имела водительские «права».

Очередное дело уличной гонщицы по непогашенным «письмам счастья» на сумму 2000 и 500 рублей приставы возбудили только десять дней назад. Теперь с мажорки, пожизненно лишенной права управления транспортным средством, взымать эти деньги будут в принудительном порядке.

Не исключено, что в скором времени долги Мары перед законом вырастут снова.