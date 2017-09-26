Киноискусство подгоняют под ПДД: ГИБДД вводит цензуру фильмов

Чиновничья «борьба за ПДД» потихоньку приобретает совсем уж шизофренические формы. Внезапно выяснилось, что «самое важное из искусств» можно тоже заставить выполнять Правила дорожного движения. На днях стало известно, что правительство поручило МВД и Министерству культуры разработать официальные рекомендации по соблюдению ПДД в создаваемых отечественных кинокартинах. Что такое «рекомендация» в современных российских реалиях мы прекрасно знаем. Фильму, который не следует подобным «ненавязчивым советам» вполне могут, например, не выдать прокатного разрешения.

Что же хотят регулировать в отечественном кино искусствоведы из МВД? Оказывается всего ничего: персонажи обязаны будут в машине пользоваться телефоном лишь с «хендс-фри», всегда пристегиваться, детей возить исключительно в детских креслах, пропускать пешеходов на зебре и тому подобное. В СМИ уже даже появились разъяснения от «источников в правительстве». Сводятся они к тому, что в сценах экстремальных, где погони и прочее, нарушения ПДД показывать можно будет, а в остальных — ни-ни.

Таким образом правительство, как выясняется, намерено воспитывать в гражданах уважение и привычку выполнять требования ПДД. Большинство образчиков отечественного кино, как по силе психологического воздействия на зрителя, так и по охвату аудитории, и в подметки не годятся зарубежной кинопродукции. Уже хотя бы по одной этой причине куда логичней было бы выпускать полицейские рекомендации не для отечественных, а для зарубежных кинопроизводителей.