Киноискусство подгоняют под ПДД: ГИБДД вводит цензуру фильмов

Суконная полицейская рука дотянулась уже и до отечественной кинорежиссуры. Правительство решило, что полиция лучше знает как снимать сцены, где герои едут на машинах.
Максим Строкер

Чиновничья «борьба за ПДД» потихоньку приобретает совсем уж шизофренические формы. Внезапно выяснилось, что «самое важное из искусств» можно тоже заставить выполнять Правила дорожного движения. На днях стало известно, что правительство поручило МВД и Министерству культуры разработать официальные рекомендации по соблюдению ПДД в создаваемых отечественных кинокартинах. Что такое «рекомендация» в современных российских реалиях мы прекрасно знаем. Фильму, который не следует подобным «ненавязчивым советам» вполне могут, например, не выдать прокатного разрешения.

Что же хотят регулировать в отечественном кино искусствоведы из МВД? Оказывается всего ничего: персонажи обязаны будут в машине пользоваться телефоном лишь с «хендс-фри», всегда пристегиваться, детей возить исключительно в детских креслах, пропускать пешеходов на зебре и тому подобное. В СМИ уже даже появились разъяснения от «источников в правительстве». Сводятся они к тому, что в сценах экстремальных, где погони и прочее, нарушения ПДД показывать можно будет, а в остальных — ни-ни.

Таким образом правительство, как выясняется, намерено воспитывать в гражданах уважение и привычку выполнять требования ПДД. Большинство образчиков отечественного кино, как по силе психологического воздействия на зрителя, так и по охвату аудитории, и в подметки не годятся зарубежной кинопродукции. Уже хотя бы по одной этой причине куда логичней было бы выпускать полицейские рекомендации не для отечественных, а для зарубежных кинопроизводителей.

Но даже если оставить за скобками этот лежащий на поверхности факт, идея подогнать киноискусство под ПДД выглядит, как минимум, убого. Для этого достаточно просто представить, как будут выглядеть на киноэкранах кадры художественных произведений, «подпиленных» под требования ПДД. Вот злодей садится в машину, чтобы отправиться на дело.

Прежде всего он выкидывает в ближайшую помойку свой любимый АК-47: ведь российское законодательство запрещает незаконный оборот огнестрельного оружия! А перед этим, тайком похитив чужое авто, он на протяжении половины кинокартины пытается «подружить» свой мобильный телефон с автомобильной системой «хендс-фри» — чтобы где-то ближе к концовке у него была возможность позвонить из машины боссу, — не нарушив при этом российские ПДД!

Группа брутального вида плохих парней на мощных мотоциклах, позабыв о своих непотребных планах, терпеливо ждет перед «зеброй», пока по ней туда-сюда снуют старушки и организованные группы школьников. Выпив в кабаке, крутой и бесшабашный главный герой, неукоснительно помня о рекомендациях МВД и Минкульта, не уносится в ночь в клубах дымом из-под колес своего кабриолета, а терпеливо мокнет под киношным дождем, пока соизволит явиться заказанное заранее такси. Киношные солдаты, трясущиеся в кузове грузовика по дороге на передовую, тоже будут в обязательном порядке обеспечены ремнями безопасности. Про способы внедрения ПДД в канву советских фильмов вообще страшно подумать…

Столь милую сердцу чиновника перспективу омрачает только одно соображение: смотреть этот тоскливый ужас не смогут даже чиновники: нормального человека на просмотр подобных киноизвращений не затащить.

ПДД, ГИБДД
26 сентября 2017
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