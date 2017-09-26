Назван самый благоприятный для водителей день на неделе с 25 сентября по 1 октября

В этом, по крайней мере, уверена эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут не тратить время впустую там, где горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела пройдут гладко. «Троечка» же дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

25 сентября, понедельник – возможны сбои как в работе техники, так и в поведении людей на дороге — будьте готовы к любым неожиданностям. Внимание водителей — «3»; аварийность — «2»; начало путешествий — «3»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «3»; продажа — «4».

26 сентября, вторник – отвлекающие разговоры за рулем, непредсказуемые маневры других водителей и пешеходов могут слегка омрачить этот в целом спокойный по энергетике день. Внимание водителей — «4»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «5».

27 сентября, среда – сегодня отличный день для решения вопросов, связанных с государственными органами и инстанциями — пишите запросы, обращения, наносите личные визиты, просите и требуйте. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «4».

28 сентября, четверг – сегодня хорошо отправляться в любые путешествия: хоть дальние, хоть короткие, совершать крупные покупки. Внимание водителей — «5»; аварийность — «5»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «3».

29 сентября, пятница – сегодня особенно важно: быть пристегнутым, «не гнать лошадей», с осторожностью ехать по незнакомым маршрутам. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа – «4».

30 сентября, суббота – сегодня отличный день для продаж, используйте его — рынок сейчас редко балует продавцов. Внимание водителей — «3»; аварийность — «3»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «2»; продажа — «5».

1 октября, воскресенье – не реагируйте слишком остро на возможные провокации, ведь вы сами не всегда идеальны за рулем. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «5»; продажа — «2».