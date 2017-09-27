Пострадавший в ДТП пассажир всучил «Яндекс.Такси» иск на 1 млн. долларов

В результате аварии, в которую угодил «яндекстаксист», женщина серьезно пострадала и чуть не погибла в ДТП. Однако после всех больничных мытарств (неудачливая пассажирка частично потеряла трудоспособность, хотя и частично) выяснилось, что что «Яндекс.Такси» отказывается нести ответственность перед ней и переводит ее на третьих лиц. Как, впрочем, и сами третьи лица, «футболя» пассажирку между собой. Измучившись получать отказы, г-жа Гращенкова и подала иск ккомпании «Яндекс. Такси» о выплате компенсации в размере 1 миллиона долларов (60 млн.рублей), вполне резонно рассудив, что именно и исключительно с этой фирмой вступила в определенные договорные отношения.

– Спустя год с момента аварии ответственный за то, что со мной произошло, так и не найден. Участников перевозки много (три юридических лица и одно физическое), но почему-то ни от одного из них не поступило предложение о возмещении мне ущерба. Вот такое у нас сегодня такси, использующее бизнес модель, опасную для жизни, и ни за что не отвечающее. Многочисленные уголовные преступления, которые ежедневно совершаются в машинах агрегаторов, тому подтверждение, — комментирует свое решение порталу «АвтоВзгляд» Елена Гращенкова. — Не нужно быть юристом, чтобы увидеть, что данная модель организации бизнеса больше похожа на мошенничество в составе ОПГ, но не на услугу международной глобальной корпорации. По моему мнению, это не допустимо. Поэтому я и призываю «Яндекс. Такси» к социальной ответственности и требую не только денежной компенсации, но и соблюдения серввисом разумных требований к безопасности, ответственности и профессионализму…