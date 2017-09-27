Пострадавший в ДТП пассажир всучил «Яндекс.Такси» иск на 1 млн. долларов

Фото welcometobratislava.eu
В Тушинский районный суд Москвы поступил иск от гражданки Гращенковой, требующей от «Яндекс.Такси» компенсации морального и материального вреда, причиненного ей в результате аварии, в которую она попала, вызвав «извозчика» через мобильное приложение этого популярного агрегатора.
Ефим Розкин

В результате аварии, в которую угодил «яндекстаксист», женщина серьезно пострадала и чуть не погибла в ДТП. Однако после всех больничных мытарств (неудачливая пассажирка частично потеряла трудоспособность, хотя и частично) выяснилось, что что «Яндекс.Такси» отказывается нести ответственность перед ней и переводит ее на третьих лиц. Как, впрочем, и сами третьи лица, «футболя» пассажирку между собой. Измучившись получать отказы, г-жа Гращенкова и подала иск ккомпании «Яндекс. Такси» о выплате компенсации в размере 1 миллиона долларов (60 млн.рублей), вполне резонно рассудив, что именно и исключительно с этой фирмой вступила в определенные договорные отношения.

– Спустя год с момента аварии ответственный за то, что со мной произошло, так и не найден. Участников перевозки много (три юридических лица и одно физическое), но почему-то ни от одного из них не поступило предложение о возмещении мне ущерба. Вот такое у нас сегодня такси, использующее бизнес модель, опасную для жизни, и ни за что не отвечающее. Многочисленные уголовные преступления, которые ежедневно совершаются в машинах агрегаторов, тому подтверждение, — комментирует свое решение порталу «АвтоВзгляд» Елена Гращенкова. — Не нужно быть юристом, чтобы увидеть, что данная модель организации бизнеса больше похожа на мошенничество в составе ОПГ, но не на услугу международной глобальной корпорации. По моему мнению, это не допустимо. Поэтому я и призываю «Яндекс. Такси» к социальной ответственности и требую не только денежной компенсации, но и соблюдения серввисом разумных требований к безопасности, ответственности и профессионализму…

Фото ntv.ru

При этом, надо сказать, адвокаты истца неплохо подготовились к процессу, который начнется 19 октября 2017 года, и утверждают, что ответчик не гарантирует безопасность пассажиров: аказы клиентов передаются третьим лицам, функции контроля за соблюдением водителем лимита проезженных часов отсутствуют, как и сам лимит на время работы за рулем. И более того: ответственность поставщика услуги отсутствует, поскольку агрегаторы заказов, подобные «Яндекс.Такси», ее просто не несут. Страхованием пассажиров такси в нашей стране утруждают себя лишь редкие компании (ведь по закону оно не является обязательным), а продающий вам услугу агрегатор не страхует вас сам (он только подумывает это сделать, но не за свой счет, а пассажирский), и не контролирует компании, которым передает ваш заказ.

А в случае ДТП и причинения вреда здоровью пассажира, компании «Яндекс.Такси» и Uber, недавно заключившие договор о сотрудничестве, не признают себя официальными представителями такси и заявляют, что являются лишь связующим звеном между заказчиком и водителем, а следовательно не несут никакой ответственности перед клиентами. Это является неприятным сюрпризом для пострадавших клиентов этих компаний, о котором пассажиры узнают лишь постфактум.

– Но если онлайн сервисы выдвигают условия работы таксистам и контролируют цены, то по закону Российской Федерации они являются работодателями и должны признать это, — считает лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Тогда пассажиры, в случае возникновения конфликтных ситуаций, смогут требовать компенсации ущерба непосредственно от «Яндекс.Такси» или Uber, а не от юридических прокладок -«помоек», которые по недоразумению называются в приложении «Яндекс.Такси» таксопарками. А настоящие таксопарки получат возможность конкурировать с этими сервисами на равных…

Любопытно, на чью точку зрения встанет российская Фемида, учитывая недавнее и благосклонное посещение компании «Яндекс» Президентом РФ Владимиром Путиным.

суд, страхование, страховые выплаты, возмещение ущерба, авария, ДТП, такси, коммерческий транспорт
27 сентября 2017
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