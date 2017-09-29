Почему таксисты взвинтили цены после сбоев в движении на «серой» ветке метро

Напомним, что «благодаря» остановке движения между станциями «Нагорная» и «Южная» и закрытию по соображениям безопасности станции «Серпуховская», таксисты взвинтили цены в два раза для тех, кто хотел выехать из района ЧП с комфортом. Так, добраться отсюда до центра можно было за 600—700 рублей вместо привычных 300—350 «деревянных». При этом, что печально, даже заказ таксомоторов через популярные сервисы экономии не гарантировал, поскольку, во-первых, их мобильные приложения откровенно «зависли», и, во-вторых, даже если вызвать «извозчика» через них и получалось, то или с заметной задержкой во времени — до 15—20 минут вместо традиционных 5—7, или по цене «бомбил», уже работающих в этом районе «от бордюра».

Обычно такое происходит в праздничные дни, когда желающих прокатиться после крепких дружеских посиделок возрастает в разы и агрегаторы, обычно кичащиеся тем, что здорово «уронили» цены на услуги такси, объясняют рост тарифов и сроков ожидания в это время возникновением серьезных пробок и заторов. И в с случае с чрезвычайными происшествиями, по их словам, срабатывают те же механизмы. Что отчасти логично — таксисты, простаивая в пробках, будут работать себе в убыток, если не поднимут расценки. Другое дело, что длительность поездки даже в таких обстоятельствах редко увеличивается в два раза, а вот расценки — в обязательном порядке. И вот здесь, на наш взгляд, агрегаторы, раз уж они взяли такую власть над таксопарками, должны научиться обуздывать непомерные аппетиты последних. Чего, к сожалению, не происходит. И им, кстати, вполне могут помочь в этом контролирующие органы, которые, выявив факты необоснованного завышения расценок, должны как минимум приостанавливать действие таксистской лицензии, а как максимум — вообще лишать ее «шакалящих» такистов.