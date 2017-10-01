Как не угробить машину, чем наказать дилера за обман и что надевать ночью

Как не угробить машину

Большинство нынешних водителей знают лишь о регулярной замене масла, причем готовы обновлять его чуть ли не в три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации. Однако существует семь простых правил, которые помогут увеличить ресурс автомобиля — прогрев мотора даже в теплое время года и «автомата», замена антифриза, контроль за давлением в шинах и регулярный сход-развал, заправка кондиционера и периодическая проверка амортизаторов. Подробная инструкция — в нашей статье. Еще один эффективный и несложный способ продлить срок службы мотора — не глушить его сразу после поездки. Это важно не только для турбированных двигателей, но и для «атмосферников».

От правильной эксплуатации и бдительного внимания водителя зависит и состояние тормозной системы. Осенняя «переобувка» позволит оценить износ колодок по нашему «мануалу» самостоятельно, а пара советов — замедлить его. Кстати, о «переобувке» — пока в шинные магазины и на шиномонтажи не началось сезонное паломничество, стоит заранее позаботиться о приобретении зимней резины и выяснить, какие новые интересные покрышки появились на рынке.

«Глюки» сигнализации не всегда решаются заменой батарейки в брелоке, однако со многими другими причинами автовладелец может разобраться самостоятельно, а не отдавать деньги автосервису. К тому же иногда поломка может застать прямо в дороге: что делать с неработающими «дворниками», можно прочитать тут.