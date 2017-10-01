Как не угробить машину, чем наказать дилера за обман и что надевать ночью

Начался сезон прививок от гриппа, которые с каждым годом, если верить статистике, делает все больше россиян. О том, что и для машины профилактика эффективнее и дешевле ремонта, задумываются совсем немногие автовладельцы, допуская порой фатальные ошибки. Также осень — пора гуляющих по дорогам лосей и новых законодательных экспериментов, которые не сулят ничего хорошего.
Светлана Алеева

Как не угробить машину

Большинство нынешних водителей знают лишь о регулярной замене масла, причем готовы обновлять его чуть ли не в три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации. Однако существует семь простых правил, которые помогут увеличить ресурс автомобиля — прогрев мотора даже в теплое время года и «автомата», замена антифриза, контроль за давлением в шинах и регулярный сход-развал, заправка кондиционера и периодическая проверка амортизаторов. Подробная инструкция — в нашей статье. Еще один эффективный и несложный способ продлить срок службы мотора — не глушить его сразу после поездки. Это важно не только для турбированных двигателей, но и для «атмосферников».

От правильной эксплуатации и бдительного внимания водителя зависит и состояние тормозной системы. Осенняя «переобувка» позволит оценить износ колодок по нашему «мануалу» самостоятельно, а пара советов — замедлить его. Кстати, о «переобувке» — пока в шинные магазины и на шиномонтажи не началось сезонное паломничество, стоит заранее позаботиться о приобретении зимней резины и выяснить, какие новые интересные покрышки появились на рынке.

«Глюки» сигнализации не всегда решаются заменой батарейки в брелоке, однако со многими другими причинами автовладелец может разобраться самостоятельно, а не отдавать деньги автосервису. К тому же иногда поломка может застать прямо в дороге: что делать с неработающими «дворниками», можно прочитать тут.

Некстати о штрафах

Осень — время опасных аварий с участием крупных животных, которые чаще обычного выходят на трассы. Столкновение с лосем чревато не только серьезными последствиями для автомобиля и его пассажиров, но и огромными штрафами.

В осеннюю сессию повышается и активность депутатов. Доведя почти все существующие штрафы до пределов разумного, законотворцы взялись за их новые вариации. Даже логичные наказания, вроде кары за отсутствие светоотражающего жилета на ночной дороге, «в руках» гаишников могут привести к вымогательству. К сожалению, светоотражающий жилет по всей форме не спас от смерти сотрудника ГИБДД, который был сбит на минувшей неделе на разделительной полосе на Новом Арбате предположительно машиной ФСБ. В аварии винят не только водителя, но и саму правовую систему нашей страны.

Вместо того, чтобы пересмотреть нынешний КоАП, главный гаишник страны ответил на публикацию «АвтоВзгляда» о наказании водителей, остановившихся на «зебре» в пробке, отпиской. Значит, штрафовать таких нарушителей и дальше будут по надуманной статье.

Чтобы все штрафы работали, народные избранники решили помочь гаишникам и подключить к системе обычных смертных — законопроект о том, как водители будут штрафовать друг друга, уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Новые кроссоверы и обманщики из Renault

Екатеринбургский дилер Renault поплатился за наглый обман покупателей, которых заманивал в автосалон паркетником Kaptur за 100 000 рублей. А вот бросовые цены на подержанный Audi Q7 вполне реалистичны, правда, на это есть неприятные причины, которые наш эксперт подробно разобрал. Тем временем, немецко-китайская компания Borgward выводит на рынок недорогую новинку в сегменте SUV, которая уже заинтересовала потребителей.

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1 октября 2017
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