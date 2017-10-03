Девушки и соцсети: преступники освоили новый способ угонов

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В центральном федеральном округе, преимущественно в Курске и его окрестностях, действует банда угонщиков, специализирующихся не только на автомобильных кражах, но и хищениях мототехники. Причем методы работы грабителей стары как мир: они ловят лохов на женскую красоту.
Мирон Горин

Об участившихся случаях незаконного завладения чужим имуществом (в частности, дорогостоящими мотоциклами) уже раструбили курские интернет-сообщества. По сведениям, опубликованным администраторами аккаунта Kursk-Moto-city в «ВКонтакте», в регионе безнаказанно работает организованная преступная группа, отбирающая спортивные байки у чрезмерно доверчивых пользователей тех же самых соцсетей.

Судя по содержанию поста, на странички владельцев мототехники — по их собственному согласию — добавляются сексуальной внешности девушки, которые после пары-тройки приветственных сообщений и смайлов обращаются с просьбой покатать их по ночному городу на «железном коне». Разумеется, редкий байкер откажется от предложения прохватить на любимой «тачке» с обнимающей за талию красоткой.

Только вот ни свидание, ни волнительные покатушки хорошим так ни разу и не закончились — в условленном для встречи месте доверчивого поклонника всего экстремального встречали отнюдь не девушки, а несколько крепких парней, которые бесцеремонно отбирали у райдера мотоцикл. В ряде случаев используя при этом не только физическую силу, но и перцовые баллончики.

Фото: соцсети

Любопытно, но некоторые из жертв до сих пор пока так и не обратились в полицию, предполагая, что произошедший инцидент — всего лишь не самый удачный розыгрыш, инициированный кем-то из друзей по социальным сетям. Впрочем, в УМВД России по Курской области тоже отказываются признавать факт того, что в регионе орудует подготовленная банда мото и автограбителей.

Однако о случаях автомобильных краж, отработанных по аналогичному сценарию, уже стали появляться сообщения на профильных интернет-форумах. Не исключено, что речь идет о банде гастролеров, которые, вполне вероятно, перекочевали в один из соседних регионов.

Как бы то ни было нельзя не признать, что преступники в последнее время становятся все более изобретательными — портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал о всевозможных мошеннических схемах, активно применяемых злоумышленниками. Как, впрочем, и об их откровенно дерзких действиях в отношении потерпевших, в том числе и с применением оружия. Похоже, лихие «девяностые» возвращаются…

суд, ущерб, возмещение ущерба, ГИБДД, обман, мошенничество, прокуратура
3 октября 2017
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