Девушки и соцсети: преступники освоили новый способ угонов

Об участившихся случаях незаконного завладения чужим имуществом (в частности, дорогостоящими мотоциклами) уже раструбили курские интернет-сообщества. По сведениям, опубликованным администраторами аккаунта Kursk-Moto-city в «ВКонтакте», в регионе безнаказанно работает организованная преступная группа, отбирающая спортивные байки у чрезмерно доверчивых пользователей тех же самых соцсетей.

Судя по содержанию поста, на странички владельцев мототехники — по их собственному согласию — добавляются сексуальной внешности девушки, которые после пары-тройки приветственных сообщений и смайлов обращаются с просьбой покатать их по ночному городу на «железном коне». Разумеется, редкий байкер откажется от предложения прохватить на любимой «тачке» с обнимающей за талию красоткой.

Только вот ни свидание, ни волнительные покатушки хорошим так ни разу и не закончились — в условленном для встречи месте доверчивого поклонника всего экстремального встречали отнюдь не девушки, а несколько крепких парней, которые бесцеремонно отбирали у райдера мотоцикл. В ряде случаев используя при этом не только физическую силу, но и перцовые баллончики.