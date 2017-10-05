Названы самые популярные автомобили такси в России

Согласно результатам анкетирования, наиболее популярной машиной у столичных таксистов является Ford Focus. Рулевые отмечают надежный двигатель и ходовую, а также присутствие в семействе «Фокусов» автомобиля в кузове универсал.

На второй строчке оказалась Skoda Octavia, полюбившаяся в первую очередь за хорошую эргономику водительского места и высокий ресурс подвески. Следом в рейтинге востребованности идут Hyundai Solaris и KIA Rio, а замыкает лидерскую пятерку Renault Logan.

В регионах же дела обстоят несколько иначе — там лидерские позиции занимают LADA Granta, Priora и Largus, а также Renault Logan. Особенно работники таксопарков полюбили «Ларгус». По их словам, на этот автомобиль можно установить газобалонное оборудование, а на кузов без проблем нанести пленку с логотипами компании. Кроме того, машина может похвастать вместительным багажником с распашными дверьми.