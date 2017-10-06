В сети появились фото и видео с места крупного ДТП под Владимиром

В столкновении железнодорожного состава с автобусом на переезде во Владимирской области в районе Покрова произошло в 3.39 по московскому времени. Пассажирский поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород», по предварительным данным, врезался в заглохший на переезде рейсовый автобус с казахстанскими номерами. По одним данным пассажиры автобуса в момент катастрофы спали, в то время как согласно другим сообщениям, они, якобы, пытались вытолкать заглохшую машину с переезда. По одной из версий, машина заглохла прямо на переезде и водители решили чинить ее прямо на месте, не будя пассажиров. В автобусе, по последним данным, путешествовали 57 человек — 55 граждан Узбекистана и двое водителей из Казахстана.