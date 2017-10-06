В сети появились фото и видео с места крупного ДТП под Владимиром

В столкновении железнодорожного состава с автобусом на переезде во Владимирской области в районе Покрова произошло в 3.39 по московскому времени. Пассажирский поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород», по предварительным данным, врезался в заглохший на переезде рейсовый автобус с казахстанскими номерами. По одним данным пассажиры автобуса в момент катастрофы спали, в то время как согласно другим сообщениям, они, якобы, пытались вытолкать заглохшую машину с переезда. По одной из версий, машина заглохла прямо на переезде и водители решили чинить ее прямо на месте, не будя пассажиров. В автобусе, по последним данным, путешествовали 57 человек — 55 граждан Узбекистана и двое водителей из Казахстана.
Следственный комитет уточнил, что в крупной аварии, произошедшей на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибло 16 человек.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. Локомотив ударил в переднюю часть автобуса и протащил его по ходу своего следования более сотни метров Следственный комитет на данный момент подтвердил гибель 16 человек. Среди жертв аварии один ребенок. Еще двое детей и один взрослый госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Всего в Петушинскую районную больницу Владимирской области доставлены пять пострадавших в аварии. Сообщается, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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