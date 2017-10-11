Как и от чего спасают обереги и талисманы в салоне машины

Склонность к вере в потусторонние силы, как показывает практика, обуревает большинство наших сограждан: социологи считают, что более 60% из нас являются людьми религиозными (хотя по-настоящему воцерковленных в России — не более 11%). Проявляется это по-разному. Кто-то просто ходит в церковь, кто-то считает необходимым украсить миниатюрным иконостасом переднюю панель своего авто, а кто-то ко всему этому добавляет еще и помощь магии.

Иногда становится искренне жаль, что ГИБДД не ведет «религиозной» статистики ДТП, которая бы фиксировала долю машин среди всех попавших в аварии, чьи салоны были оснащены тем или иным видом защиты от происков темных сил. И еще учитывались бы последствия аварий, в которых участвовали машины с «иконостасами на торпеде» или «оберегами», болтающимися на зеркале заднего вида.

Заметим, что среди читателей портала «АвтоВзгляд» оказалось предостаточно людей, полностью уверовавших в потусторонние происки или помощь оттуда. В ходе опроса, проведенного нами некоторое время назад, 42% участников утвердительно ответили на вопрос о действенности всевозможных примет и предсказаний. Остальные респонденты — 58% — ответили либо отрицательно, либо назвали все это чушью. С одной стороны хорошо, что большинство из нас живет все-же не в 15-м веке, а в 21-м. Однако то, что 42% сограждан, всерьез считают черную кошку или астрологический прогноз в интернете реальным фактором безопасности движения — это впечатляет!