Как и от чего спасают обереги и талисманы в салоне машины

ysia.ru
«Иконостас на торпедо» — верная примета того, что за рулем машины суеверный человек. Однако реальная или мнимая религиозность не мешает большинству обладателей такого рода «украшений» верить еще и в помощь на дороге от различного рода оберегов, заговоров и прочей черной магии.
Максим Строкер

Склонность к вере в потусторонние силы, как показывает практика, обуревает большинство наших сограждан: социологи считают, что более 60% из нас являются людьми религиозными (хотя по-настоящему воцерковленных в России — не более 11%). Проявляется это по-разному. Кто-то просто ходит в церковь, кто-то считает необходимым украсить миниатюрным иконостасом переднюю панель своего авто, а кто-то ко всему этому добавляет еще и помощь магии.

Иногда становится искренне жаль, что ГИБДД не ведет «религиозной» статистики ДТП, которая бы фиксировала долю машин среди всех попавших в аварии, чьи салоны были оснащены тем или иным видом защиты от происков темных сил. И еще учитывались бы последствия аварий, в которых участвовали машины с «иконостасами на торпеде» или «оберегами», болтающимися на зеркале заднего вида.

Заметим, что среди читателей портала «АвтоВзгляд» оказалось предостаточно людей, полностью уверовавших в потусторонние происки или помощь оттуда. В ходе опроса, проведенного нами некоторое время назад, 42% участников утвердительно ответили на вопрос о действенности всевозможных примет и предсказаний. Остальные респонденты — 58% — ответили либо отрицательно, либо назвали все это чушью. С одной стороны хорошо, что большинство из нас живет все-же не в 15-м веке, а в 21-м. Однако то, что 42% сограждан, всерьез считают черную кошку или астрологический прогноз в интернете реальным фактором безопасности движения — это впечатляет!

Что же позволяет этим тревожным гражданам выживать в жестоком мире российских дорог? С «иконостасом» все понятно, но говорят, что он, в отличии от айрбега, срабатывает далеко не при каждом столкновении на дороге. По идее — должен, но, видимо, магия «противника» оказывается более мощной. Что же ее противопоставляют опытные бойцы с потусторонним?

Одним из самых мощных «оберегов» специалисты в этой области считают крест. В автомобильном наборе христианина он присутствует по определению, а мусульманам и иудеям стоит задуматься! Поэтому в комплекте с ним обязательно нужно возить подкову. Вешать ее требуется только концами вверх, иначе не сработает! Более продвинутым на теме дорожных страхов гражданам предлагается сделать супер-оберег — набить маленький мешочек травой-окопником, подвесить его в машине и каждый день читать спец-заговор. Аналогичную функцию может нести кусок кварца, установленный на «подоконнике» под лобовым стеклом… При желании в интернете можно накопать немало подобных рецептов чудодейственного выживания. Но до сих пор не получено ни одного достоверного свидетельства пользы как «иконостатов», так и «мешочков».

Одно можно сказать с уверенностью: если какой-то фетиш из подобной категории помогает водителю чувствовать себя спокойней на дороге, пусть его использует. Нервный и испуганный человек за рулем — страшная опасность для окружающих.

безопасность дорожного движения
11 октября 2017
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