Почти 25% российских автомобилистов ежедневно выезжают на «встречку»

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
Почти четверть российских автомобилистов ежедневно выезжает на полосу встречного движения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертным центром «Движение без опасности» и ВЦИОМ по заказу РСА.
Виктория Базылева

Во всероссийском социологическом опросе приняли участие 2350 водителей, 750 из которых постоянно проживают в столице. Как сообщает агентство «Москва», 22% опрошенных признались, что каждый день они так или иначе выезжают на полосу, предназначенную для встречного транспорта.

В ходе проведения анкетирования респондентам предлагалось ответить на вопросы, затрагивающие тему обгона. Как показало исследование, в большинстве своем россияне осознают, что опережение с использованием «встречки» — это крайне опасный маневр. Но несмотря на это, около 50% опрошенных периодически его практикуют.

Любопытно, что 75% респондентов хотя бы раз в жизни создавали при обгоне опасную дорожную ситуацию. Чуть больше половины, а именно 52% водителей, не боятся совершать этот маневр с пассажирами в салоне, еще 25% — с детьми до 12 лет. При этом 47% автомобилистов отказываются обгонять впереди идущее транспортное средство из-за присутствия в машине седоков, а 55% — из-за ребенка.

Отметим также, что по результатам опроса, мужчины решаются на обгон чаще, чем женщины. Зато автомобилистки начинают маневрировать с более близкого расстояния.

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11 октября 2017
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