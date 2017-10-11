Спасают ли от ДТП иконы в машине

Фото www.volgogradru.com
Многие водители искренне считают, что после освящения автомобиля и установки в нем триптиха из икон Спасителя, Богородицы и Святителя Николая, туда автоматически вселяется Ангел-Хранитель, который отныне будет спасать машину от всех неприятностей на дороге. А кто-то, не питая искренней веры, все-таки освящают авто и ставит туда образа просто «на всякий случай».
Денис Халфин

В России большинство граждан считает себя православными и носят крестики. Однако по-настоящему воцерковленных людей, то есть тех, кто регулярно посещает богослужения и активно участвует в церковной жизни, по разным данным, всего от трех до одиннадцати процентов от общего населения. Этим и объясняется тотальное невежество большинства из нас в вопросах религии. Поэтому и возникают различные околоцерковные суеверия, которые порождают сакраментальные вопросы из разряда: икона в салоне авто — это пассивная или активная безопасность? Влияет ли ее размер на количество случаев ДТП? Заменяет ли икона ремень или подушку безопасности? И так далее…

В свою очередь, в православной церкви, которая хранит традиции веры, считают, что икона не должна быть частью суеверия, то есть суетной, пустой и слепой веры. Святой образ не должен быть оберегом, амулетом или талисманом, потому что это уже становится частью языческого культа. Самым лучшим средством от аварии навсегда останется безукоризненное соблюдение правил дорожного движения и уважение к другим водителям. Верующий человек добавит сюда на первое место молитву.

Фото www.pravmir.ru

Как раз для молитвы, то есть общения с Богом, христиане и ставят иконы дома, на рабочем месте или в салоне своей машины. При этом молятся они не самой иконе, а образу Спасителя, Богородицы или святых угодников. В этом смысле можно провести параллель с фотографией самого дорогого и близкого человека, которую многие всегда имеют при себе. Человеку важна не сама бумага, а запечатленный на ней образ.

Садясь за руль, христианин молится о «сохранении от внезапной смерти и всякой напасти», причем он просит не только за себя, но и за вверенных ему людей. Закачивается молитва водителя так: «Сподоби меня, Господи, с чистой совестью дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей…» Так что на помощь может рассчитывать только тот, кто искренне верит, основываясь на любви к ближним и личной ответственности.

Об этом же речь и в случае с освящением автомобиля. Во время этого свщеннодействия батюшка молитвенно призывает Божие благословение на транспортное средство, на мирный и благополучный путь пользующихся им и совершение добрых дел. Это отнюдь не какое-то слепое автоматическое действие, потому что дальнейшая действенность непосредственно зависит от самих людей, от их веры, молитвы и образа жизни…

вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, угон
11 октября 2017
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