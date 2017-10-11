Спасают ли от ДТП иконы в машине

В России большинство граждан считает себя православными и носят крестики. Однако по-настоящему воцерковленных людей, то есть тех, кто регулярно посещает богослужения и активно участвует в церковной жизни, по разным данным, всего от трех до одиннадцати процентов от общего населения. Этим и объясняется тотальное невежество большинства из нас в вопросах религии. Поэтому и возникают различные околоцерковные суеверия, которые порождают сакраментальные вопросы из разряда: икона в салоне авто — это пассивная или активная безопасность? Влияет ли ее размер на количество случаев ДТП? Заменяет ли икона ремень или подушку безопасности? И так далее…
В свою очередь, в православной церкви, которая хранит традиции веры, считают, что икона не должна быть частью суеверия, то есть суетной, пустой и слепой веры. Святой образ не должен быть оберегом, амулетом или талисманом, потому что это уже становится частью языческого культа. Самым лучшим средством от аварии навсегда останется безукоризненное соблюдение правил дорожного движения и уважение к другим водителям. Верующий человек добавит сюда на первое место молитву.