Спасают ли от ДТП иконы в машине

Как раз для молитвы, то есть общения с Богом, христиане и ставят иконы дома, на рабочем месте или в салоне своей машины. При этом молятся они не самой иконе, а образу Спасителя, Богородицы или святых угодников. В этом смысле можно провести параллель с фотографией самого дорогого и близкого человека, которую многие всегда имеют при себе. Человеку важна не сама бумага, а запечатленный на ней образ.

Садясь за руль, христианин молится о «сохранении от внезапной смерти и всякой напасти», причем он просит не только за себя, но и за вверенных ему людей. Закачивается молитва водителя так: «Сподоби меня, Господи, с чистой совестью дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей…» Так что на помощь может рассчитывать только тот, кто искренне верит, основываясь на любви к ближним и личной ответственности.

Об этом же речь и в случае с освящением автомобиля. Во время этого свщеннодействия батюшка молитвенно призывает Божие благословение на транспортное средство, на мирный и благополучный путь пользующихся им и совершение добрых дел. Это отнюдь не какое-то слепое автоматическое действие, потому что дальнейшая действенность непосредственно зависит от самих людей, от их веры, молитвы и образа жизни…