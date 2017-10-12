Отец «пьяного мальчика» решил нажиться на смерти ребенка?

Фото: pixabay.com
Отец «пьяного мальчика», погибшего в подмосковной Балашихе под колесами Hyundai Solaris, подал на не желающую признавать свою вину в происшествии Ольгу Алисову иск на сумму 10 000 000 рублей. За погибшего ребенка Роман Шимко намерен выжать из подсудимой все соки.
Мирон Горин

Как рассказал журналистам отец Алеши Шимко, есть большая вероятность того, что обвиняемую надолго в тюрьму не упекут, и вместо пяти лет колонии общего режима ограничатся парой лет поселения, где арестанты имеют возможность работать вне локальных участков — то есть на свободе. К тому же, за хорошее поведение им разрешается уезжать домой на выходные, а по истечении трети срока — отпускают с концами и вовсе.

Такое развитие событий не устраивает ни Романа, ни его супругу, которая по его словам до сих пор пребывает в состоянии сильнейшей депрессии и находится под наблюдением врачей. Чтобы хоть как-то усложнить жизнь Алисовой, позволившей себе упрекнуть в смерти ребенка как самого погибшего малыша, так и его дедушку, семья помимо прочего решила наказать ее рублем.

Напомним, что в ходе допросов виновница аварии попыталась сбросить с себя ответственность, сообщив следствию, что шестилетний мальчик сам бросился под колеса автомобиля, а после того, как произошло ДТП дедушка пострадавшего едва ли не заставил ее проехать назад еще несколько метров. Иными словами, это и стало причиной смерти ребенка.

Ошарашенные подобными заявлениями родители малыша потребовали от водительницы компенсации морального ущерба, а заодно и затрат, связанных с организацией похорон. Общая сумма иска составляет 10 061 560 рублей. Если Фемида взыщет эти средства с взятой под стражу Алисовой, семья Шимко публично пообещала потратить их на благотворительные цели.

Пока же судебные разбирательства продолжаются. В деле погибшего мальчика, в чьей крови якобы был найден алкоголь, постоянно всплывают все новые шокирующие подробности. То потерпевшая сторона предоставляет документы, проливающие свет на возможность подтасовки результатов экспертизы, то призывает свидетелей, готовых подтвердить факт наличия у Ольги наркотической зависимости, то намекает на причастность автоледи к криминальным структурам.

В свою очередь сама подсудимая регулярно меняет показания в попытках запутать государственного обвинителя и судью, а также противоречит ранее установленным следствием фактам. Когда закончится процесс над столь резонансным уголовным делом, пока неизвестно.

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12 октября 2017
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