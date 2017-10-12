Отец «пьяного мальчика» решил нажиться на смерти ребенка?

Как рассказал журналистам отец Алеши Шимко, есть большая вероятность того, что обвиняемую надолго в тюрьму не упекут, и вместо пяти лет колонии общего режима ограничатся парой лет поселения, где арестанты имеют возможность работать вне локальных участков — то есть на свободе. К тому же, за хорошее поведение им разрешается уезжать домой на выходные, а по истечении трети срока — отпускают с концами и вовсе.

Такое развитие событий не устраивает ни Романа, ни его супругу, которая по его словам до сих пор пребывает в состоянии сильнейшей депрессии и находится под наблюдением врачей. Чтобы хоть как-то усложнить жизнь Алисовой, позволившей себе упрекнуть в смерти ребенка как самого погибшего малыша, так и его дедушку, семья помимо прочего решила наказать ее рублем.

Напомним, что в ходе допросов виновница аварии попыталась сбросить с себя ответственность, сообщив следствию, что шестилетний мальчик сам бросился под колеса автомобиля, а после того, как произошло ДТП дедушка пострадавшего едва ли не заставил ее проехать назад еще несколько метров. Иными словами, это и стало причиной смерти ребенка.