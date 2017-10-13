В Москве появился еще один оператор каршеринга

Услугами сервиса, который предоставляет Carenda, воспользовались уже более тысячи московских автомобилистов, сообщает Regnum. Взять в аренду машину, согласно условиям, может любой человек старше 21 года с водительским стажем более двух лет.

Автопарк компании Carenda состоит из седанов KIA Rio и Hyundai Solaris, а также хетчбэков Ravon R2. Бронирование автомобиля в течение первых 20 минут бесплатное, аренда — от 5 рублей/мин, а за каждую минуту простоя со счета клиента списывается по 1,5 рубля.

Напомним, что каршеринг — это краткосрочная аренда машины с поминутной оплатой. На сегодняшний день в столице, помимо Carenda, работают еще шесть операторов: Car5, YouDrive, BelkaCar, «Делимобиль», Anytime и EasyRide.