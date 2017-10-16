Большинство россиян не может сдать на «права» с первого раза

— Если в 2016 году 31% (выпускников — прим.ред.) сдавали экзамены в городе с первого раза, то сейчас — 34%. По итогам девяти месяцев процент сдачи теоретического экзамена с первого раза — 40% (в 2016 г. — 50%), практического экзамена на площадке — 44% (в 2016 г. — 56%), — приводит слова начальника отделения организации экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николая Гилякова агентство «Москва».

По мнению Гилякова, снижение количества граждан, сдающих экзамены с первого раза, связано в первую очередь с тем, что испытания «немного усложнились».

Хотя по факту вступивший в силу с 1 сентября 2016 года документ, напротив, изменил порядок приема экзаменов в пользу выпускников. К примеру, теперь кандидатам разрешено «глохнуть» при движении между упражнениями, а также сколько угодно раз включать заднюю передачу, пытаясь заехать в гараж. Прочитать о других нововведениях можно здесь.