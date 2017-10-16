Время продавать и покупать: сделки, связанные с автомобилем, будут удачными

В этом, по крайней мере, уверена эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй. Ее рекомендации помогут не тратить время впустую там, где горит красный свет — о нем предупреждают оценки «единица» или «два» по пятибалльной шкале. Оценки «четыре» или «пять» говорят о том, что отмеченные ими дела пройдут гладко. «Троечка» же дает вам право выбора, но в любом случае предупреждает об осторожности в принятии решений.

16 октября, понедельник — хороший день для продаж. Если вы долго и упорно не можете продать свой автомобиль, попробуйте опубликовать объявление сегодня еще раз или, как вариант, обзвоните своих знакомых. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «5».

17 октября, вторник — старайтесь не только видеть, но и слышать, что сегодня происходит вокруг вас на дороге — чуть приглушите звук вашей любимой радиостанции. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «3»; покупка — «2»; продажа — «4».

18 октября, среда — вождение автомобиля сегодня может потребовать от вас больших усилий. Основные помехи исходят от тех, кто едет или ходит медленно. Внимание водителей — «3»; аварийность — «4»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «5»; продажа — «4».

19 октября, четверг — без лишней нужды не садитесь за руль, а если поездку совсем никак не отменить, ваша скорость должна быть намного меньше обыкновенной. Внимание водителей — «2»; аварийность — «2»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка –- «1»; продажа — «4».

20 октября, пятница — запланируйте на сегодня крупные приобретения или важные дела, они обещают быть очень удачными, несмотря на то, что не все будет происходить по запланированному вами сценарию. Внимание водителей — «5»; аварийность — «4»; начало путешествий — «5»; обращение в официальные инстанции — «5»; покупка — «5»; продажа — «3».

21 октября, суббота — сегодня вы можете столкнуться с большим сопротивлением или вмешательством извне. Будьте «тише» на дороге и не позволяйте себе резких маневров. Сотрудники ГИБДД могут оказаться крайне несговорчивыми и жесткими сегодня. Внимание водителей — «2»; аварийность — «3»; начало путешествий — «2»; обращение в официальные инстанции — «2»; покупка — «2»; продажа — «3».

22 октября, воскресенье — хороший день для покупки красивых аксессуаров или для тюнинга вашего автомобиля. Внимание водителей — «4»; аварийность — «4»; начало путешествий — «4»; обращение в официальные инстанции — «4»; покупка — «4»; продажа — «3».