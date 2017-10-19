В России увеличат штрафы за продажу некачественного топлива

Как сообщает «Коммерсантъ», законопроект подразумевает ужесточение наказания для компаний, нарушающих требования технического регламента Таможенного союза ко всем видам топлива. Если инициативу в итоге одобрят, такие фирмы будут штрафовать на сумму от 100 000 до 300 000 рублей.

Кроме того, в случае обнаружения несоответствия характеристик топлива установленным нормам организацию накажут административным штрафом в размере 1% от годовой выручки (но не менее 500 000 рублей).

Если же компания попадется на каком-либо правонарушении повторно, ей придется заплатить уже как минимум 2 млн. рублей или приостановить свою деятельность на срок до 90 суток. Более того, и в том, и другом случае у фирмы могут конфисковать предмет правонарушения — то есть само топливо.