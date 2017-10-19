В России увеличат штрафы за продажу некачественного топлива

Фото: «Московский Комсомолец»
Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушения при изготовлении и обороте топлива. Так, штраф за производство и реализацию некачественного продукта может составить до 300 000 рублей.
Виктория Базылева

Как сообщает «Коммерсантъ», законопроект подразумевает ужесточение наказания для компаний, нарушающих требования технического регламента Таможенного союза ко всем видам топлива. Если инициативу в итоге одобрят, такие фирмы будут штрафовать на сумму от 100 000 до 300 000 рублей.

Кроме того, в случае обнаружения несоответствия характеристик топлива установленным нормам организацию накажут административным штрафом в размере 1% от годовой выручки (но не менее 500 000 рублей).

Если же компания попадется на каком-либо правонарушении повторно, ей придется заплатить уже как минимум 2 млн. рублей или приостановить свою деятельность на срок до 90 суток. Более того, и в том, и другом случае у фирмы могут конфисковать предмет правонарушения — то есть само топливо.

штрафы, госдума, АЗС, бензин, дизельное топливо
19 октября 2017
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