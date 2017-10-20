Почему из питерского аэропорта «Пулково» не уехать на такси

Как выяснили эксперты агрегаторной «Эверест 8800», 16% таксистов Петербурга вообще отказались от заказов из аэропорта Пулково. При этом значительная часть «извозчиков», продолжая принимать подобные заказы, создают пассажирам определенные неудобства. Так, согласно исследованию, 9% водителей такси после нововведений предлагают пассажирам подойти к дороге около шлагбаума на выезд, благодаря чему можно быстрее проехать всю парковку. Еще 8% опрошенных, чтобы не торопиться, стали брать с пассажиров дополнительную плату за стоянку в аэропорту — по тарифу, который установлен «Пулково».

С другой стороны, 22% опрошенных таксистов отметили, что они и раньше укладывались в 10 минут, поэтому нововведения их не коснулись — эти водители продолжают отвечать на вызовы из аэропорта жителей и гостей Петербурга.

- Идея по сокращению лимита бесплатного времени понятна — уменьшить автомобильный трафик в зоне посадки-высадки пассажиров, но на деле пробки здесь продолжают образовываться, особенно в часы пик, когда прилетает сразу несколько самолетов, — прокомменитровал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию генеральный директор ООО «Эверест 8800» Сергей Муравьев. — С нашей точки зрения следует рассмотреть и другие варианты, направленные на то, чтобы разгрузить аэропорт от плотного автомобильного трафика — например, открыть доступ машинам на первую линию в ночное время, когда не работают рейсовые автобусы.