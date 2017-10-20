За что таксист-мигрант сбил полицейского в Домодедово

basel.com
В последнее время столичные таксисты то и дело попадают в криминальные сводки. На сей раз правоохранители разыскивают двух таксистов азиатской внешности, которые совершили нападение на сотрудника полиции в аэропорту Домодедово.
Мирон Горин

В ходе проверки документов на стоянке в Домодедово, водитель такси совершил наезд на полицейского и скрылся. Стражи порядка полагают, что находившийся за рулем злоумышленник либо не имел при себе документов, либо перевозил в салоне автомобиля запрещенные грузы.

Что примечательно, во время перебранки блюстителя правопорядка схватил напарник злоумышленника, который попытался оттащить служивого от машины.

По факту инцидента следственный комитет уже возбудил уголовное дело — личности нарушителей установлены. Правда, отыскать их место нахождения оперативникам пока не удалось.

суд, ПДД, пешеходы, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД, прокуратура, такси
20 октября 2017
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