За что таксист-мигрант сбил полицейского в Домодедово

В ходе проверки документов на стоянке в Домодедово, водитель такси совершил наезд на полицейского и скрылся. Стражи порядка полагают, что находившийся за рулем злоумышленник либо не имел при себе документов, либо перевозил в салоне автомобиля запрещенные грузы.

Что примечательно, во время перебранки блюстителя правопорядка схватил напарник злоумышленника, который попытался оттащить служивого от машины.

По факту инцидента следственный комитет уже возбудил уголовное дело — личности нарушителей установлены. Правда, отыскать их место нахождения оперативникам пока не удалось.