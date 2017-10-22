Автоанамнез: как выбрать машину по состоянию здоровья

Как известно, быть водителем в целом вредно для здоровья — застой крови, сидячая поза, обезвоживание и нервы. Однако для тех, кто страдает ревматизмом или боится простатита, автомобиль опаснее вдвойне.

Ткань против артрита и ревматизма

Таким людям нужно подбирать машину по сиденьям — кресла должны быть эргономичны, с подходящей вашей комплекции боковой поддержкой и поясничными упорами. Хорошо бы иметь встроенную функцию массажа — даже элементарное шевеление валиков немного разгоняет кровь и мнет затекающие мышцы, что уж говорить о «стоун-терапии» или режиме массирования «лордоз», как у некоторых премиальных брендов.

Когда болят суставы, также имеет смысл позаботиться о подогреве рулевого колеса и сидений и отказаться от кожаной обивки кресел, так как даже при подогреве в холодное время года такие сиденья какое-то время остаются холодными. Еще один параметр при таких проблемах — широко открывающиеся двери с удобной посадкой.

Вентиляция — подруга цистита и болезней почек

Удобные, анатомически правильные сиденья с большим количеством регулировок и категорически никакого переохлаждения — при хроническом цистите или слабых почках. А вот от вентиляции сидений можно смело отказаться, а то в жару можно не заметить, как застудишь нежные места.