Автоанамнез: как выбрать машину по состоянию здоровья

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При подборе машины изучаете технические характеристики, вдумчиво примеряете цвета кузова в конфигураторе, высчитываете оптимальное сочетание опций и цены, ликвидность модели и надежность марки? Если вам за 30, лучше подумайте о тех параметрах автомобиля, которые подходят вам по состоянию здоровья и накопленным с возрастом болезням, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд».
Светлана Алеева

Как известно, быть водителем в целом вредно для здоровья — застой крови, сидячая поза, обезвоживание и нервы. Однако для тех, кто страдает ревматизмом или боится простатита, автомобиль опаснее вдвойне.

Ткань против артрита и ревматизма

Таким людям нужно подбирать машину по сиденьям — кресла должны быть эргономичны, с подходящей вашей комплекции боковой поддержкой и поясничными упорами. Хорошо бы иметь встроенную функцию массажа — даже элементарное шевеление валиков немного разгоняет кровь и мнет затекающие мышцы, что уж говорить о «стоун-терапии» или режиме массирования «лордоз», как у некоторых премиальных брендов.

Когда болят суставы, также имеет смысл позаботиться о подогреве рулевого колеса и сидений и отказаться от кожаной обивки кресел, так как даже при подогреве в холодное время года такие сиденья какое-то время остаются холодными. Еще один параметр при таких проблемах — широко открывающиеся двери с удобной посадкой.

Вентиляция — подруга цистита и болезней почек

Удобные, анатомически правильные сиденья с большим количеством регулировок и категорически никакого переохлаждения — при хроническом цистите или слабых почках. А вот от вентиляции сидений можно смело отказаться, а то в жару можно не заметить, как застудишь нежные места.

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Гермофобам и аллергикам велюр не брать

Тем, кто боится микробов или чихает в присутствии кошек и цветочков, особенно внимательно стоит отнестись к наличию в машине климат-контроля с хорошей системой фильтрации бактерий, пыли и аллергенов, встроенному ионизатору воздуха и антибактериальной и антиаллергенными материалами обивки (велюр и меховые накидки противопоказаны).

Спорткар для близоруких

Подслеповатым водителям нужен спорткар. И это не шутка: тем, кто плохо видит, а значит, с неуверенностью оценивает расстояние, нужна динамичная устойчивая машина, которая позволит быстро совершить обгон на первом же удобном и безопасном участке. Ну и, конечно, у таких автомобилей обычно цепкие тормоза, которые могут уберечь от столкновения с поздно замеченным препятствием.

Подогрев зеркал и лобового стекла — обязательно, так как любые запотевания и изморозь ухудшают обзор, что для близоруких людей критично.

Больше «шумки»… глуховатым

Как ни странно, но тем, кто плохо слышит, нужна машина… с очень хорошей звукоизоляцией. Пусть в салон проникают только важные звуки типа предупреждающих гудков и сирен экстренных служб, а лишний и плохо идентифицируемый шумовой фон остается снаружи.

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«Сарт/стоп» для склеротиков и молодых мам

Хоть беременность и не болезнь, во время и после нее многие женщины на какое-то время становятся рассеянными и забывчивыми. Иногда такие проблемы наступают с возрастом и склерозом.

Чтобы не искать постоянно ключ от машины, лучше его вообще не вынимать из сумки с документами, а пользоваться машиной с бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя.

Спецруль для полных

С большим пузом лучше бороться, чем существовать, но если по медицинским причинам это не так просто, то удобнее ездить в автомобиле со скошенным снизу рулем. Он выглядит прикольно и заодно не упирается в живот.

Кстати, беременным такая машина тоже будет удобнее, хоть и всего несколько месяцев.

Печени ради…

Если намечаются проблемы с печенью, то можно купить любой более-менее приличный автомобиль. Лучше почаще рулить, чем пить.

авторынок, безопасность дорожного движения, купить машину
23 октября 2017
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