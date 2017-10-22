Зимние шины, как базовый инстинкт

Крепкий мужик тем и хорош, что сделает это вовремя и будет ухмыляться в усы на остальных, толкущихся в очереди на шиномонтаж. Потребительский рефлекс обывателя однозначен и прямолинеен. Снег пошел — пора на зимнюю резину. Этой однозначности предшествуют долгие годы дрессировки и привыкания к одномерным действиям, даже не всегда имеющим отношения к автомобилю. Лето — шорты. В туалет — под ближайший куст. Жарко — вода. Поэтому мы видим людей, еще недавно невозможных ни при каких обстоятельствах. Допустимо ли представить себе лет тридцать тому назад дедушку в шортиках? Шорты — детская одежда. Возрастной диапазон — песочница и детский сад. Даже школьники стеснялись физкультурной формы трусы-майка и не желали появляться на людях в таком виде. Сейчас дед в шортах стал нормой.

Как и детина с бутылочкой водички. Вдруг ему посреди города захочется попить? Не умирать же. Ведь детина воспитан рекламой и телевизор ему объяснил, что водичка обязательна, а без нее неминуемая гибель от обезвоживания прямо в вагоне метро.

И ведь нет ничего зазорного в базовом инстинкте. Поэтому мужики вдоль всех дорог страны, не добежавшие до кустов, тоже стали нормой. И у них базовый инстинкт. Ведь приспичило. Не стесняться же? И не бежать под куст, прячась от людей.

Зимняя резина? Снег выпал, немедленно переобуваться! А тридцать лет тому назад зимней резины не было. И бутылку с водой никто не таскал. Терпели до дома и не умирали целыми улицами в жарком центре городов. И в трусах взрослые мужики на публике не появлялись ни при каких обстоятельствах, невзирая на температуру. И всю зиму целой страной ездили на летней резине. И не только потому, что зимней не существовало. Но еще и потому, что умели. Умели вести себя прилично. Умели не потреблять, а разумно использовать. Умели водить машину.

Хотя переобуться, конечно, стоит…