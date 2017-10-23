Въезд в столицу подорожал вдвое

Начиная с конца октября текущего года мэрия Лондона ввела новый сбор с автовладельцев, желающих въехать в центр города. Отныне, чтобы попасть в эту часть столицы Англии на машине двигателем стандарта ниже Euro 4, придется отдать в казну 10 фунтов, что эквивалентно $13,2. Это не отменяет также необходимости заплатить еще и за создание заторов в центре английской столицы. Она взимается по будням с каждой машины, пересекающей границы центральной части города, и равна 11,5 фунтов — около $15,2. Таким образом, для неэкологичной машины стоимость въезда в Лондон поднялась практически вдвое — до 21,5 фунтов или $28,5.

Для справки заметим, что в Британии законом установлена минимальная зарплата работника — не менее 7,5 фунтов в час. Таким образом самый низкоквалифицированный работник может оплатить въезд своей развалюхи в центр Лондона всего тремя часами своей работы. С другой стороны, подобных колымаг на улицах столицы Англии днем с огнем не сыщешь, так что никаких массовых проблем новый сбор там не вызовет. Однако теперь у отечественных чиновников, ратующих за введение платного въезда в города, появится дополнительный пример для подражания, на который можно при случае красиво сослаться.