Большинство россиян назвали своим первым автомобилем LADA

Подавляющее количество опрошенных, а именно 60%, признались, что свой первый автомобиль они приобрели на вторичном рынке. В подарок от родственников или друзей машину получил 21% респондентов, а еще 13% — решились на покупку нового транспортного средства в автосалоне.

Отвечая на вопрос, касающийся марки первой машины, 49% участников опроса отметили LADA. На Toyota пришлось 4% голосов, а на Hyundai, Ford и Volkswagen — по 2%. Остальные респонденты выбрали вариант «Другое».

Как оказалось, подыскивая себе автомобиль, большая часть начинающих водителей остановила свой выбор на белой машине. Транспортное средство, окрашенное в серый цвет, предпочли 15%, а еще 14% — в красный.

Остается лишь добавить, что в опросе приняли участие более 3700 человек, 76% из которых — мужчины и 24% — женщины. Треть респондентов обзавелась первым собственным автомобилем в возрасте 21—25 лет, 31% опрошенных чуть позже — в 26—35 лет. У 26% машина появилась, когда им еще не было двадцати, а у 8% — в 36—50 лет.