Почему МВД РФ покрывет дорожные преступления богатых русских деток

Фото www.thetruthaboutcars.com
Несмотря на показательные и резонансные процессы, освещенные в СМИ, мода на демонстрацию хамского поведения на дорогах у молодых «мажоров» из богатых семей не проходит. Новые видео с циничным нарушением ПДД появляется в соцсетях регулярно. Почему их игнорирует полиция и Роскомнадзор?
Иван Флягин

Плюющая с высокой колокольни на законы, правила и людей «золотая молодежь» всенародно заявляет о своем могуществе и безнаказанности. Интернет пестрит видеороликами, где зафиксирована лихая езда подростков, подвергающая риску жизнь и здоровье случайных и ни в чем не повинных людей. Мало того, в социальных сетях уже давно всем известны сообщества, где потенциальные убийцы выкладывают свои «подвиги», соревнуясь между собой в изощренности и циничности.

Название одной из таких групп говорит само за себя — richrussiankids («Богатые русские детки»). В роликах мелькают роскошные интерьеры с логотипами люксовых брендов на руле, циферблаты спидометров со стрелкой на отметке за двести, а за бортом фиксируется выезд на «встречку» и пересечение двойной сплошной линии. Но можно даже не смотреть, а читать одни подписи: «Кутузовский проспект. Для вас всех дорога перекрыта, а мне можно и замеры разгонов сделать», «Нет настроения стоять с вами в пробке», «Пустая ночная Москва как будто создана для заездов на 250», «Настроение осень, даже в Роллс Ройсе чувствуется депрессняк».

Особо циничной выглядит ночная съемка с подписью «Когда в городе становится скучно» от пользователя @ragim_efendiev, где «мажоры» пересекают две сплошные разделительные линии, разгоняя встречные машины на экстремально опасном расстоянии. На момент нашей публикации ролик набрал около 43 000 просмотров.

Уж сколько опубликовано возмущенных мнений, сколько снято горячих ток-шоу и сколько сломано копий на эту пережеванную тему. Фамилии скандально известных «героев», уличенных в демонстративном нарушении ПДД, знает вся страна: Багдасарян, Шамсуаров, Маджидов, Погосян, Иванов, Михальцова и другие. Но несмотря на все цунами общественного порицания и применение законных мер воздействия, их дело живет и процветает.

Так что сейчас содержимое richrussiankids — это оплеуха не только рядовому обывателю, но и государству. Судя по всему, никого, кроме простых людей это не интересует. Получается, что только они ратуют за более жесткие и результативные наказания, потому что предыдущий опыт борьбы с этим явлением никого ничему не учит.

Как тут не заподозрить определенные полицейские круги в коррупции, если прямые улики, как будто специально для них, регулярно выкладываются на всеобщее обозрение? Ведь правоохранительными органами они упорно игнорируются! Любую съемку можно проверить с помощью камер видеонаблюдения, которыми кишит столица, и вычислить виновников — лишь дело техники. Или, чтобы разбудить полицию, чтобы она наконец адекватно отреагировала, кому-то из «мажоров» следует оскорбить в камеру ее сотрудников, как это было в случае с Шамсуаровым и Багдасарян на Gelandewagen?

Заодно с полицией молчит Роскомнадзор, в функции которого входит контроль за средствами массовой информации, в том числе электронными. Почему ведомство продолжает игнорировать игры со смертью, которые устраивают на улицах столицы молодые безумцы? Ведь такое преступное молчание — это фактически зеленый свет беспределу на дорогах.

Ответ на все вопросы может быть один — вероятно, власти ждут очередного серьезного ДТП с жертвами, которое вновь взорвет общество. Тогда опять все пойдет по новому кругу: слезы родственников потерпевших, возмущение в прессе, горячие ток-шоу, громкие заявления чиновников, грозные обещания правоохранителей, умиротворенные оправдания виновных, ругань бабушек, мат таксистов и т. д…

Зато как раз сегодня с высоких трибун прозвучало очередное заявление от первого лица государства: «Вся система МВД в центре и регионах должна быть нацелена на защиту граждан России, их жизней, здоровья, имущества, прав и законных интересов». Ау, правоохранители!

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26 октября 2017
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