Почему МВД РФ покрывет дорожные преступления богатых русских деток

Плюющая с высокой колокольни на законы, правила и людей «золотая молодежь» всенародно заявляет о своем могуществе и безнаказанности. Интернет пестрит видеороликами, где зафиксирована лихая езда подростков, подвергающая риску жизнь и здоровье случайных и ни в чем не повинных людей. Мало того, в социальных сетях уже давно всем известны сообщества, где потенциальные убийцы выкладывают свои «подвиги», соревнуясь между собой в изощренности и циничности.

Название одной из таких групп говорит само за себя — richrussiankids («Богатые русские детки»). В роликах мелькают роскошные интерьеры с логотипами люксовых брендов на руле, циферблаты спидометров со стрелкой на отметке за двести, а за бортом фиксируется выезд на «встречку» и пересечение двойной сплошной линии. Но можно даже не смотреть, а читать одни подписи: «Кутузовский проспект. Для вас всех дорога перекрыта, а мне можно и замеры разгонов сделать», «Нет настроения стоять с вами в пробке», «Пустая ночная Москва как будто создана для заездов на 250», «Настроение осень, даже в Роллс Ройсе чувствуется депрессняк».