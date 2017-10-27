Как Uber грабит своих клиентов

По результатам исследования, проведенного компанией Uber, каждый четвертый россиянин использует такси примерно 2—3 раза в месяц. Учитывая, что содержание собственного автомобиля с каждым годом обходится все дороже (а прибавить сюда еще проблемы с парковкой, неизбежные встречи с сотрудниками ГИБДД и «мне не наливать, я за рулем»), ничего удивительного в этом нет. Но так ли выгодно прибегать к услугам перевозчиков, как нам расписывают красноречивые маркетологи? Действительно ли можно сэкономить денежку и бесценное время?

Возьмем, к примеру, тот же Uber. В компании уверяют, что их водитель «точно знает, куда ехать»; куда бы вы ни отправлялись, «вы всегда можете рассчитывать на Uber»; одно нажатие кнопки, и «автомобиль подъедет прямо к вам» и так далее. По факту же все получается прямо-таки наоборот. И дабы наши рассуждения не были голословными, приведем две конкретные ситуации, свидетелем которых стал автор этого текста в сентябре-октябре.