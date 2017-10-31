Отец «пьяного мальчика» обвинил судью в пособничестве подсудимой

Дело в том, что некоторое время назад после комплексной экспертизы, проведенной комиссией из 18 опытнейших специалистов ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ, выяснились шокирующие факты.

Как оказалось, врач ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаил Клейменов проводил забор крови у погибшего ребенка «ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения, поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле». По мнению комиссии, для подтверждения сомнительного анализа медику необходимо было провести дополнительное биохимическое исследование, однако то ли получивший взятку, то ли просто спешивший с работы домой эксперт этого не сделал.

Спектральная судебная экспертиза доказала, что в момент ДТП мальчик был трезв, как стеклышко, а «обнаруженный при химическом исследовании образца крови этиловый спирт возник посмертно: об этом свидетельствует и отсутствие этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя».