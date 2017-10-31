Отец «пьяного мальчика» обвинил судью в пособничестве подсудимой

Фото: Геннадий Черкасов
Отец шестилетнего Алеши Шимко, погибшего в резонансном ДТП в подмосковном Железнодорожном, обвинил судью, ведущего процесс над виновницей аварии Ольгой Алисовой, в ангажированности. Защита потерпевшей стороны сомневается в объективности грядущего вердикта, заявив ходатайство об отводе судьи.
Вячеслав Василенко

Дело в том, что некоторое время назад после комплексной экспертизы, проведенной комиссией из 18 опытнейших специалистов ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ, выяснились шокирующие факты.

Как оказалось, врач ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаил Клейменов проводил забор крови у погибшего ребенка «ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения, поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле». По мнению комиссии, для подтверждения сомнительного анализа медику необходимо было провести дополнительное биохимическое исследование, однако то ли получивший взятку, то ли просто спешивший с работы домой эксперт этого не сделал.

Спектральная судебная экспертиза доказала, что в момент ДТП мальчик был трезв, как стеклышко, а «обнаруженный при химическом исследовании образца крови этиловый спирт возник посмертно: об этом свидетельствует и отсутствие этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя».

Фото: Геннадий Черкасов

Руководствуясь ожидаемо правильными результатами, отец малыша Роман Шимко обратился к судье Владимиру Шекуну с ходатайством об объединении дела о халатности с делом в отношении виновницы аварии. Однако суд не счел целесообразным отправлять материалы на доследование, что — понятное дело — сильно возмутило и родителей погибшего мальчика, и его защиту.

По информации «Газеты.ру», потерпевшая сторона уже подала заявление об отводе судьи, пытаясь привлечь к процессу более компетентного блюстителя закона. Отец ребенка уверен, что их семья стала жертвой спланированного преступного сговора между экспертом Клейменовым, следователем Аринушкиным и подсудимой Алисовой.

А факт того, что судья не удовлетворил ходатайство об объединении дел, дал повод защитникам Шимко обвинить его в ангажированности. Они считают, что в той или иной мере Шекун заинтересован в скорейшем исходе разбирательства, причем явно в пользу обвиняемой.

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31 октября 2017
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