Как помочь больным детям, имея собственный автомобиль

Здесь не исцеляют от заболевания, но помогают справиться с его проявлениями — это и отличает детский хоспис от больницы. С детьми работают врачи и няни, психологи и игровые терапевты, волонтеры и медсестры, священники, координаторы и физические терапевты, и все они одинаково важны. Главная цель — лечение симптомов болезни и создание условий, чтобы ребенок и вся семья могли жить максимально полной, активной, насыщенной и нормальной жизнью. Дети не должны умирать одни, в реанимации, со страхом и болью, поэтому интересы ребенка и всей его семьи являются центральными для «Дома с маяком». Услуги хосписа оказываются бесплатно, и все семьи должны иметь равные права.

Однако у многих из них часто нет собственной машины, а добраться с тяжелобольным ребенком по городу на общественном транспорте увы невозможно. Поэтому детскому хоспису постоянно нужна помощь волонтеров-водителей: доставить ребенку домой лекарство или оборудование, отвезти семью на консультацию в клинику, на праздник и т. п. Сотрудники почти ежедневно выкладывают на своих площадках в соцсетях подобные просьбы о помощи. Маршруты поездок чаще всего ограничены Москвой и Подмосковьем. Так что, если у вас есть машина, и вы готовы время от времени отзываться на просьбы о такой помощи, заполните, пожалуйста, анкету. Сотрудники хосписа подпишут вас на рассылку, и просьбы о помощи будут приходить вам на электронную почту.