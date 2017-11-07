Госдума хочет ограничить использование «мигалок» на машинах

– Мы считаем, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб — «скорой», пожарных, полицейских машинах, — поясняет свою инициативу председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. — Также ими вправе пользоваться первые лица государства — президент и премьер-министр. Все! Но скажу больше: наша партия в принципе выступает против привилегий на дорогах. Те же спецтрассы необходимо если и не закрывать совсем, то серьезно ограничивать. Сегодня по ним гоняют и лихачи-мажоры от «золотой молодежи». Правом спецпроезда пользуются и чиновники, и сотрудники различных структур, причем, далеко не самые высокопоставленные. И статистика ДТП показывает, что этим правом они не просто пользуются, а злоупотребляют!..

И с этим утверждением сложно не согласиться, как и не поддержать саму инициативу. Особенно если вспомнить о трагедии, случившейся в конце сентября на Новом Арбате, которая также считается спецтрассой, когда машина со спецсигналами насмерть сбила инспектора ДПС Сергея Грачева. Да, семье погибшего сотрудника выплатили компенсацию, дали жилье. Но ведь человек погиб, кто-то был виноват, а кто — неизвестно.