Госдума хочет ограничить использование «мигалок» на машинах

Фото Геннадий Черкасов
Сегодня на «вооружении» сильных мира сего находится 569 машин без специальных цветографических схем, которым высочайше позволено пользоваться спецоборудованием. Из них в Москве около 400 подобных автомобилей. И периодически такие «членовозы», оборудованные «мигалками», становятся причиной самых жутких дорожных трагедий. В очередной раз максимально ограничить их число взялись депутаты.
Михаил Ростарчук

– Мы считаем, что спецсигналы должны остаться только на автомобилях экстренных служб — «скорой», пожарных, полицейских машинах, — поясняет свою инициативу председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. — Также ими вправе пользоваться первые лица государства — президент и премьер-министр. Все! Но скажу больше: наша партия в принципе выступает против привилегий на дорогах. Те же спецтрассы необходимо если и не закрывать совсем, то серьезно ограничивать. Сегодня по ним гоняют и лихачи-мажоры от «золотой молодежи». Правом спецпроезда пользуются и чиновники, и сотрудники различных структур, причем, далеко не самые высокопоставленные. И статистика ДТП показывает, что этим правом они не просто пользуются, а злоупотребляют!..

И с этим утверждением сложно не согласиться, как и не поддержать саму инициативу. Особенно если вспомнить о трагедии, случившейся в конце сентября на Новом Арбате, которая также считается спецтрассой, когда машина со спецсигналами насмерть сбила инспектора ДПС Сергея Грачева. Да, семье погибшего сотрудника выплатили компенсацию, дали жилье. Но ведь человек погиб, кто-то был виноват, а кто — неизвестно.

– Я считаю, — говорит г-н Миронов, — что расследование смертельных ДТП с участием таких «специальных» товарищей обязательно должно проходить с максимальной оглаской, публично, открыто. Замалчивание, возможность по-тихому договориться, только подчеркивает особый статус и поощряет к новым «подвигам»…
И все бы хорошо, но вряд ли эсеровский законопроект, даже если он действительно будет внесен в Госдуму, имеет шанс стать законом. Ведь в новейшей истории было не менее 10 попыток ограничить нашу элиту хотя бы в спецсигналах и ни одна, по большому счету, не имела успеха. А после того, как в 2012 году президент Владимир Путин поставил своим указом точку в этом вопросе, окончательно определив, кому и сколько «мигалок» полагается, к теме никто и не возвращался. Поэтому инициативу партии «СР» иначе, как начало пиар-компании к грядущим президентским выборам, где эсеры наверняка выставят и своего кандидата, расценить нельзя.

госдума, мигалки, безопасность дорожного движения
7 ноября 2017
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