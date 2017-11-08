Почему Маре Багдасарян обязаны вернуть «права»

Скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян вновь «засветилась» в полицейских сводках. Сотрудники ГИБДД задержали ее за вождение машины без «прав».
Максим Строкер

Прошедшие выходные ознаменовались не только праздником всевозможного единства в России, но и новым эпизодом реалти-шоу под названием «Стритрейсерша Мара Багдасарян против полиции». Стало известно, что девушка была застигнута патрулем ГИБДД за управлением собственным авто. Все бы ничего, но, напомним, суд лишил ее права водить машину в связи с медицинскими противопоказаниями. Тогда же в отношении гражданки Багдасарян составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

А сегодня стало известно, что ей выписали штраф в размере 15 000 рублей по этой статье. Напомним, что Багдасарян обрела всероссийскую известность после того как приняла участие в громкой полицейско-судебной истории об уличных гонках с участием сына вице-президента компании «Луойл» Руслана Шамсуарова. Старт активного судебного преследования самой Мары Багдасарян по странному стечению обстоятельств начался после того, как она на своей страничке в соцсети публично обвинила неких высших офицеров МВД в том, что они, якобы, вымогали у Руслана Шамсуарова $ 500 000 за закрытие дела о «гонках на Гелендвагене» и возврат владельцу конфискованного «орудия преступления» — Mercedes Gelandewagen.

Буквально через месяц после той публикации Мару остановил экипаж ГИБДД и под белы руки отправил в суд из-за кучи неуплаченных ею штрафов за нарушения ПДД. В конце концов ее приговорили к почти 600 часам обязательных работ, попутно лишив «прав» из-за обнаруженных у Багдасарян болезней, считающихся противопоказанием к управлению авто. Самое интересное то, что адвокат девушки распространил в СМИ заявление, согласно которому Мара Багдасарян недавно признана медиками годной к управлению транспортными средствами, а тверские и московские полицейские, якобы, волюнтаристски не возвращают ей изъятое судом водительское удостоверение.

Мол, ее езда без «прав» — попытка привлечь внимание общественности к ее бедам. Такой поворот истории несколько удивляет. Если соответствующие медицинские заключения о здоровье Мары и правда существуют, то возврат ей ее «прав» должен произойти чуть ли не в автоматическом режиме. Согласно существующим правилам, ей достаточно оправить заказным письмом соответствующее заявление в ГИБДД по месту пребывания и в течение 30 дней получить свои «права». А если подразделение нарушит этот срок, можно жаловаться в прокуратуру, обращаться с претензией к полицейским в суд и прочее. И совершенно необязательно при этом кататься без «прав» по ночной Москве. Если, конечно, нет самоцели лишний раз «засветиться» в СМИ.

автоправо, суд, лишение прав, медсправка, ПДД, ГИБДД
8 ноября 2017
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