Почему Маре Багдасарян обязаны вернуть «права»

Прошедшие выходные ознаменовались не только праздником всевозможного единства в России, но и новым эпизодом реалти-шоу под названием «Стритрейсерша Мара Багдасарян против полиции». Стало известно, что девушка была застигнута патрулем ГИБДД за управлением собственным авто. Все бы ничего, но, напомним, суд лишил ее права водить машину в связи с медицинскими противопоказаниями. Тогда же в отношении гражданки Багдасарян составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

А сегодня стало известно, что ей выписали штраф в размере 15 000 рублей по этой статье. Напомним, что Багдасарян обрела всероссийскую известность после того как приняла участие в громкой полицейско-судебной истории об уличных гонках с участием сына вице-президента компании «Луойл» Руслана Шамсуарова. Старт активного судебного преследования самой Мары Багдасарян по странному стечению обстоятельств начался после того, как она на своей страничке в соцсети публично обвинила неких высших офицеров МВД в том, что они, якобы, вымогали у Руслана Шамсуарова $ 500 000 за закрытие дела о «гонках на Гелендвагене» и возврат владельцу конфискованного «орудия преступления» — Mercedes Gelandewagen.