Кто подкупил прокурора и судью по делу «пьяного мальчика»?

Фото: Наталья Мущинкина
В ходе прений сторон по делу о гибели шестилетнего Алеши Шимко в подмосковной Балашихе, государственный обвинитель запросил у судьи всего три года колонии общего режима в качестве наказания для обвиняемой Ольги Алисовой. Но получить за убийство ребенка она может и того меньше.
Мирон Горин

Несмотря на то, что изначально подследственная не признавала свою вину в том, что убила мальчика, а затем еще и всячески пыталась мотивировать свою правоту результатами медицинской экспертизы, которая ожидаемо оказалась фальшью, прокурор решил сильно не наказывать Алисову.

Понятное дело: следователи и прокуратура — это как шнурки для ботинок. Друг без друга — никуда. Сначала следователь Дмитрий Аринушкин не увидел ничего противоестественного в том, что виновница шокирующего ДТП постоянно меняла свои показания, как и не нашел повода усомниться в объективности проведенной экспертизы, обнаружившей в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Потом «ничего такого» во всем этом не заподозрил и суд, включая государственного обвинителя.

Однако почти под занавес разбирательств появились результаты комплексной экспертизы, инициированной комиссией из 18 опытнейших специалистов ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ. Исследование в полной мере доказало, что мальчик в момент аварии был абсолютно трезв, а заключение врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова — необосновано и неправомерно.

Но даже после этого суд не увидел повода для пересмотра ряда фактов и показаний. Более того — даже отказался отправить дело на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, как и не удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны объединить его с делом о халатности.

Фото: Геннадий Черкасов

И это при том, что ранее отец Алеши Шимко уже заявлял публично о том, что дело сфабриковано с самого начала, обвиняя подследственную в сговоре с экспертом и следователем. По факту его обращения Следственный комитет организовывал проверку и вроде бы даже не одну.

Кроме того, ни для кого не секрет, что Ольга Алисова поддерживала связи с представителями криминальных структур, была замешана в скандале вокруг оборота наркотиков в подмосковном Железнодорожном. И по некоторым данным, имела, пусть и не прямые, но рычаги воздействия на высокопоставленных сотрудников местной полиции.

Адвокат родителей ребенка подал ходатайство об отводе судьи, обвинив Владимира Шекуна в пособничестве подсудимой и заинтересованности в скорейшем окончании разбирательства. Однако судебный процесс тем самым только ускорился. И вот, собственно, уже и финал! Вероятно, кому-то очень хочется, чтобы подсудимая по-быстрее исчезла с глаз общественности и, получив ниже низшего, по-тихому освободилась, ведь УДО еще никто не отменял.

Сейчас все зависит от решения судьи, которое мы, похоже, услышим уже на следующем заседании. Почему-то совсем не верится, что Фемида даст Алисовой больше, чем запросил прокурор (наказание по ч.3 ст.264 УК РФ, напомним, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет). Особенно учитывая тот факт, что на практике чаще всего происходит все с точностью наоборот. А там «перережимка», вольное поселение и домой. Пишите дальше свои бумажки комитетчикам, уважаемые родители. Бал правят совсем другие бумажки. Хотя кто это докажет…

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9 ноября 2017
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