Кто подкупил прокурора и судью по делу «пьяного мальчика»?

Несмотря на то, что изначально подследственная не признавала свою вину в том, что убила мальчика, а затем еще и всячески пыталась мотивировать свою правоту результатами медицинской экспертизы, которая ожидаемо оказалась фальшью, прокурор решил сильно не наказывать Алисову.

Понятное дело: следователи и прокуратура — это как шнурки для ботинок. Друг без друга — никуда. Сначала следователь Дмитрий Аринушкин не увидел ничего противоестественного в том, что виновница шокирующего ДТП постоянно меняла свои показания, как и не нашел повода усомниться в объективности проведенной экспертизы, обнаружившей в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Потом «ничего такого» во всем этом не заподозрил и суд, включая государственного обвинителя.

Однако почти под занавес разбирательств появились результаты комплексной экспертизы, инициированной комиссией из 18 опытнейших специалистов ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ. Исследование в полной мере доказало, что мальчик в момент аварии был абсолютно трезв, а заключение врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова — необосновано и неправомерно.

Но даже после этого суд не увидел повода для пересмотра ряда фактов и показаний. Более того — даже отказался отправить дело на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, как и не удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны объединить его с делом о халатности.