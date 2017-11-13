Как избежать встречи с оленем на дороге

Как ни странно, речь в данном случае идет о настоящих северных оленях, а вовсе не о тех водителях, которые тупят на дороге. Приложение, созданное Лапландским центром экономического развития, предупредит вас звоном колокольчика — такого, который несут на шее олени нашего Деда Мороза или их Санта-Клауса, как только вы приблихитесь к месту, где был замечен этот зверь.

Как сообщает издание The Independent Barents Observer, предупреждения о замеченных у дороги оленях вносятся в систему более чем 1800 профессиональными водителями, колесящими по всей стране за рулем грузовиков, такси и других транспортных средств. Обнаружив зверя, они немедленно отправляют информацию о географическом местоположении объекта. Предупреждение действует в течение одного часа после отправки данных.

Поскольку северный олень не стоит на месте, каждый следующий водитель, которому он попадется на пути, вносит свои коррективы. Таким образом система постоянно обновляется. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Лапландии с июня 2016 года привлекает к сотрудничеству водителей, которые отправляют от 50 до 1000 предупреждений об оленях ежедневно.