Как избежать встречи с оленем на дороге

Фото: thebarentsobserver.com
В Финляндии появилось мобильное приложение, благодаря которому вы сможете в режиме реального времени отслеживать местонахождение оленей на карте. Приложение бесплатное, и скачать его можно в Google Play или App Store.
Эдуард Раскин

Как ни странно, речь в данном случае идет о настоящих северных оленях, а вовсе не о тех водителях, которые тупят на дороге. Приложение, созданное Лапландским центром экономического развития, предупредит вас звоном колокольчика — такого, который несут на шее олени нашего Деда Мороза или их Санта-Клауса, как только вы приблихитесь к месту, где был замечен этот зверь.

Как сообщает издание The Independent Barents Observer, предупреждения о замеченных у дороги оленях вносятся в систему более чем 1800 профессиональными водителями, колесящими по всей стране за рулем грузовиков, такси и других транспортных средств. Обнаружив зверя, они немедленно отправляют информацию о географическом местоположении объекта. Предупреждение действует в течение одного часа после отправки данных.

Поскольку северный олень не стоит на месте, каждый следующий водитель, которому он попадется на пути, вносит свои коррективы. Таким образом система постоянно обновляется. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Лапландии с июня 2016 года привлекает к сотрудничеству водителей, которые отправляют от 50 до 1000 предупреждений об оленях ежедневно.

Фото: thebarentsobserver.com

Ахти Лахтела, управляющий директор Paikkatieto Online Oy — компании-разработчика приложения — уверяет, что оно пользуется большим спросом:
Приложение было скачано около 30 000 раз, к нам присоединяется от 1300 до 1800 пользователей ежедневно.

Интересно, что от работы этой системы действительно есть практическая польза. Так, в 2016 году произошло 3470 случаев аварии с участием оленей, что на 838 меньше, чем годом ранее. К 2020-му число инцидентов такого рода должно снизиться в два раза.

Кстати, если вы живете в Финляндии, и ваш автомобиль оснащен новейшей навигационной системой, которая получает информацию дорожном движении, то он предупредит вас и о появлении неподалеку оленя звуковым сигналом и выводом информации на дисплей. Сегодня служба такая служба охватывает в этой стране более полумиллиона водителей.

ПДД, авария, ДТП, дорога
13 ноября 2017
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