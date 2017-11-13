Подземные паркинги будут во всех домах реновации

Фото: urbanmatter.com
Все дома, возводимые по программе реновации жилья в Москве, будут обеспечены подземными паркингами, хотя это повлечет дополнительные расходы на строительство.
Эдуард Раскин

Заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин заявил в своем интервью журналу «Эксперт»:

— Мы приняли непростое решение о строительстве подземных паркингов под домами, возводимыми в рамках программы реновации. Это ведет к увеличению стоимости строительства, но позволит обеспечить жителей парковочными местами.

Хуснуллин уточнил, что новыми домами будут сооружены паркинги в один уровень. Помимо этого, в кварталах реновации будут строить и наземные стоянки. Перед строителями стоит задача создать достаточное количество мест для парковки, чтобы машины не стояли на дорожках, газонах или в придомовых проездах.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в Москве до 2032 года планируется снести 5177 домов и переселить около миллиона человек города в новое жилье. Кроме того, в построенных по программе реновации домах смогут купить жилье еще более 500 тысяч человек.

парковка, платная парковка
13 ноября 2017
530


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы