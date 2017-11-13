Половина российских водителей готова к рукоприкладству на дороге

Фото: АвтоВзгляд
Специалисты компании Ford провели любопытное исследование, выяснив как часто и по какой причине российские водители устраивают разборки на дорогах. Результаты опроса, надо сказать, оказались крайне неутешительными.
Мирон Горин

Согласно проведенному исследованию, 75% автомобилистов в большинстве случаев пропускает других участников дорожного движения, в том числе и тех, кто пытается совершать маневр нагло и бесцеремонно. Например, вклиниваясь в заторе с полосы, выделенной для общественного транспорта. Кстати, 70% респондентов ответило, что не выезжает на полосу «А», а 9% — перестраивается на «выделенку» даже не задумываясь. При этом 37% водителей поведение таких нарушителей ПДД осуждает.

Что примечательно, 19% «рулевых», принявших участие в опросе, подтвердило, что не пропускает и никогда не будет пропускать других водителей в пробках, так как «каждый должен ехать в своем ряду». И им абсолютно все равно, что 93% драйверов взамен готово поблагодарить включением «аварийки», а 2% — воспринимает водительскую этику, как должное.

Куда более любопытным является тот факт, что каждый пятый российский водитель устраивает разборки на проезжей части. Хотя 55% российских автомобилистов научилось сохранять самообладание, напрочь игнорируя поведение нарушителей, в частности, подрезающих их машины. Но 24% шоферов не прочь облить таких индивидуумов грязью. Правда, на нечто большее, чем словесная перепалка, они идти не готовы.

А вот 18% водителей прямо заявляют, что «не терпят агрессивного вождения, догоняют таких лихачей, и на следующем светофоре объясняют им, почему они не правы». О том, как они это делают мы все с вами знаем из многочисленных видеороликов в «Ютьюбе». Как правильно себя вести и что предпринимать при встрече с «автобыдлом» на дороге, можно прочитать здесь.

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13 ноября 2017
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