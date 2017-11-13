Половина российских водителей готова к рукоприкладству на дороге

Согласно проведенному исследованию, 75% автомобилистов в большинстве случаев пропускает других участников дорожного движения, в том числе и тех, кто пытается совершать маневр нагло и бесцеремонно. Например, вклиниваясь в заторе с полосы, выделенной для общественного транспорта. Кстати, 70% респондентов ответило, что не выезжает на полосу «А», а 9% — перестраивается на «выделенку» даже не задумываясь. При этом 37% водителей поведение таких нарушителей ПДД осуждает.

Что примечательно, 19% «рулевых», принявших участие в опросе, подтвердило, что не пропускает и никогда не будет пропускать других водителей в пробках, так как «каждый должен ехать в своем ряду». И им абсолютно все равно, что 93% драйверов взамен готово поблагодарить включением «аварийки», а 2% — воспринимает водительскую этику, как должное.