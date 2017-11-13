Скандально известный «СтопХам» уходит с улиц

Фото: pikabu.ru
Скандально известная организация «СтопХам», которая прославилась своими акциями, вступавшими подчас в противоречие с законом, решила сменить поле деятельности. Активисты не будут больше ловить по дорогам нарушителей ПДД, а переключатся на освещение социальных проблем.
Эдуард Раскин

Организация с завлекающим названием «СтопХам» действует с 2010 года. Известна она в основном публикациями видеозаписей своих малозаконных акций в интернете. Все ролики строятся по одному и тому же сценарию: автовладельца, нарушившего тот или иной пункт правил дорожного движения, несколько молодых людей провоцируют на агрессию, всеми силами стараясь довести разбирательство до вульгарной драки. Как правило, атакуют стопхамовцы или водителей, неправильно припарковавших свои автомобили или движущихся в объезд пробок по тротуарам. Первым приклеивают на лобовое стекло плакат «Я паркуюсь как хочу», а вторых пытаются заблокировать живым щитом. Среди жертв активистов организации оказывались не только простые граждане, но и весьма известные персоны. Так, наклейку на стекло получил гимнаст Алексей Немов, припарковавший свой внедорожник во втором ряду.

Однако, как поведал газете «КоммерсантЪ» руководитель движения Дмитрий Чугунов, вызывавший неоднозначную реакцию у водителей, пешеходов и гаишников проект находится на пороге кардинальных изменений:

— Мы пытаемся уйти в форму социального порицания и наклейки из бумажных превратить в электронные, чтобы обозначать рейтингами тех людей, которые наплевательски относятся к окружающим, регионы, которые хуже всего реагируют на обращения своих граждан. Вся эта информация к нам стекается, а мы просто становимся агрегатором, который будет этой информацией делиться с новостными агентствами и обычными гражданами в удобных форматах.

Фото: www.youtube, пользователь Body Mania

Как предполагает газета, новое направление будет напоминать известную платформу Change.org, куда все желающие могут отправить свою петицию.

Впрочем, эксперты сомневаются в будущем нового проекта, поскольку в его основе лежал исключительно эпатаж и скандал, позволявший получать вполне ощутимые финансовые средства за большое число просмотров. Вот что считает юрист Сергей Радько:

— Действия, которые они демонстрировали на всех записях, были незаконны — люди считали, что они вправе применять к водителю какие-то меры только лишь потому, что на их взгляд водитель что-то нарушил. Понятно, что все действия были направлены на популяризацию движения и привлечение внимания.

Среди первоочередных задач Дмитрий Чугунов считает создание мобильного приложения, с помощью которого можно будет отправлять сообщения о социальных проблемах, плохих дорогах или авариях в ЖКХ. Но тут много кликов не наберешь, а посему экономически новый проект вряд ли будет выгодным. А из одной только любви к искусству активисты организации вряд ли будут с энтузиазмом добиваться торжества справедливости.

автоправо, парковка, ПДД
13 ноября 2017
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