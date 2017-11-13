Скандально известный «СтопХам» уходит с улиц

Организация с завлекающим названием «СтопХам» действует с 2010 года. Известна она в основном публикациями видеозаписей своих малозаконных акций в интернете. Все ролики строятся по одному и тому же сценарию: автовладельца, нарушившего тот или иной пункт правил дорожного движения, несколько молодых людей провоцируют на агрессию, всеми силами стараясь довести разбирательство до вульгарной драки. Как правило, атакуют стопхамовцы или водителей, неправильно припарковавших свои автомобили или движущихся в объезд пробок по тротуарам. Первым приклеивают на лобовое стекло плакат «Я паркуюсь как хочу», а вторых пытаются заблокировать живым щитом. Среди жертв активистов организации оказывались не только простые граждане, но и весьма известные персоны. Так, наклейку на стекло получил гимнаст Алексей Немов, припарковавший свой внедорожник во втором ряду.

Однако, как поведал газете «КоммерсантЪ» руководитель движения Дмитрий Чугунов, вызывавший неоднозначную реакцию у водителей, пешеходов и гаишников проект находится на пороге кардинальных изменений:

— Мы пытаемся уйти в форму социального порицания и наклейки из бумажных превратить в электронные, чтобы обозначать рейтингами тех людей, которые наплевательски относятся к окружающим, регионы, которые хуже всего реагируют на обращения своих граждан. Вся эта информация к нам стекается, а мы просто становимся агрегатором, который будет этой информацией делиться с новостными агентствами и обычными гражданами в удобных форматах.