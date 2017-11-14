Какое место лучше занять в такси

Фото www.brightontaxitransfer.com
Когда вам предстоит поездка в незнакомой машине с неизвестным водителем, с точки зрения безопасности имеет большое значение выбор пассажирского места. Ведь чужая территория — это всегда зона повышенного риска, особенно если речь идет об автомобиле…
Иван Флягин

Прежде всего, в любом авто с любым водителем главной опасностью для пассажира остается ДТП. Пугаться этой мысли не стоит, иначе придется вовсе отказаться от пользования автотранспортом, но иметь ее в виду — необходимо. Хотя бы для того, чтобы выработалась привычка пристегиваться в машине на любом месте, куда бы вы ни сели — рядом с водителем или на второй ряд.

Многие привыкли раполагаться в такси на переднем кресле, но в отношении безопасности это не самый лучший вариант. При лобовом столкновении у водителя срабатывает инстинкт самосохранения, и он автоматически подставляет под удар правую сторону машины (при правостороннем движении), где как раз находится передний пассажир. В случае боковых ударов серьезному риску подвергаются сидящие по краям дивана.

Нетрудно догадаться, что оптимальное место для пассажира с точки зрения безопасности — центральная часть второго ряда при условии, что оно оборудовано ремнем безопасности. Если вы сомневаетесь в профессионализме таксиста, что в наших условиях весьма актуально, смело занимайте среднее место на диване и обязательно пристегивайтесь.

Не хочется бросать тень на порядочных и добросовестных таксистов, но, как в любой другой профессии, люди встречаются самые разные, тем более в условиях того хаоса, который царит в кадровой политике некоторых таксопарков. Кроме риска попасть в ДТП у одинокого пассажира в чужой машине всегда есть вероятность стать жертвой противоправных действий со стороны незнакомого водителя, кем бы он ни был — нелегальным частником или таксистом из известной транспортной службы. Как и наоборот — не случайно во многих странах водитель всегда отделен от пассажира прозрачной пластиковой перегородкой или решеткой.

В замкнутом пространстве наедине с неизвестным человеком никто не застрахован от агрессии. И согласитесь, если в такси садится молодая девушка, то ее шансы пострадать от воровства или насилия только возрастают.

Единственное, чем вы можете себя обезопасить — это, опять же, сесть сзади. Не секрет, что на соседа напасть проще, чем на того, кто находится за спиной. Это еще одна причина отказаться от переднего пассажирского кресла. Устроившись на диване, вы получите явное преимущество — сможете наблюдать за поведением водителя и контролировать ситуацию. В то время как у него подобной возможности не будет. В конце концов, сексапильная особа, скрывшись за спинкой кресла, не будет подвергать незнакомца искушению. Да и вещи — сумка или смартфон — будут вне зоны его доступа.

Так что смело занимайте диван и не забудьте пристегиваться везде, где бы вы ни сели.

вред здоровью, безопасность дорожного движения, дорога, обман, мошенничество, такси
14 ноября 2017
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