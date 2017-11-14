Какое место лучше занять в такси

Прежде всего, в любом авто с любым водителем главной опасностью для пассажира остается ДТП. Пугаться этой мысли не стоит, иначе придется вовсе отказаться от пользования автотранспортом, но иметь ее в виду — необходимо. Хотя бы для того, чтобы выработалась привычка пристегиваться в машине на любом месте, куда бы вы ни сели — рядом с водителем или на второй ряд.

Многие привыкли раполагаться в такси на переднем кресле, но в отношении безопасности это не самый лучший вариант. При лобовом столкновении у водителя срабатывает инстинкт самосохранения, и он автоматически подставляет под удар правую сторону машины (при правостороннем движении), где как раз находится передний пассажир. В случае боковых ударов серьезному риску подвергаются сидящие по краям дивана.

Нетрудно догадаться, что оптимальное место для пассажира с точки зрения безопасности — центральная часть второго ряда при условии, что оно оборудовано ремнем безопасности. Если вы сомневаетесь в профессионализме таксиста, что в наших условиях весьма актуально, смело занимайте среднее место на диване и обязательно пристегивайтесь.