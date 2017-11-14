Зачем больным детям автомобиль, даже если он чужой

Фото www.childrenshospice.ru
Владимир давно помогает детскому хоспису «Дом с маяком» в качестве автоволонтера. В его добровольную работу входит не только доставка на своем авто различных посылок с медикаментами и гигиеническими средствами для больных детей. Часто малышей необходимо отвезти на машине к медикам и другим специалистам, потому что самим им на инвалидных колясках без посторонней помощи никуда не добраться.
Иван Флягин

Благотворительность для Владимира стала неотъемлемой частью жизни. Он уверен — если у кого-то появились желание и возможности связать себя с автоволонерством, у него все получится. Ведь многие регулярно ездят по одним и тем же маршрутам и зачастую не задумываются о том, что в соседнем доме или соседнем подъезде может жить подопечный детского хосписа, которому нужна помощь.

– Правильно говорят: если ребенок неизлечим, это еще не значит, что ему нельзя помочь, — рассуждает Владимир. — Вот я и решил как-то подсобить одному малышу с подарком, чтобы он стал счастливее, а потом уже втянулся в автоволонтерскую деятельность. Главное начать…

Такую работу он называет «километрами добра», и они случаются не только в свободное время. Бывает, маршруты помощи совпадают с поездками по своим делам. Например, по пути к себе на дачу Владимир проезжает мимо пяти-шести семей-подопечных детского хосписа, которым периодически доставляет необходимые вещи.

Относится он к этому, как к любимому занятию:

– На самом деле все просто: помогать легко, было бы желание и понимание — зачем и кому. Ведь важно понять, что есть такие детки, которым необходима твоя конкретная помощь для того, чтобы жить. Причем для этого не требуется денег. Чтобы им помочь, нужно немного времени и желания, которое невозможно оценить финансами…

Так что всякая благотворительность — это не столько деньги, сколько добрая воля. Не стоит отчаиваться, что иногда для благого дела не хватает времени и помогать получается не часто. Даже самое малое участие может быть важным и незаменимым. Главное, чтобы человека никогда не оставляло желание помочь, и опытные водители, как никто другой, понимают, о чем речь. Ведь на дорогах случается всякое, и каждый водитель определяет сам по своей совести степень посильной помощи в произошедшей аварии или когда у кого-то просто сломалась машина, и он ждет чьей-то подмоги.

Владимир загружает автомобиль и едет в район метро Домодедовская, где посылку очень ждут двое тяжелобольных детей и их родители. В детском хосписе «Дом с маяком» начинается рабочий день, в котором каждый делает свою часть работы, большую или совсем маленькую — вся вместе она складывается в огромную помощь, которая меняет жизнь подопечных детей хосписа. В этом может участвовать каждый: в «Доме с маяком» помощь нужна всегда, и иногда за одни только сутки требуется осуществить 10—20 поездок по Москве и области.

Чтобы стать волонтером, для начала заполните анкету на сайте хосписа. Ее получит координатор волонтерского проекта и свяжется с вами.

автопутешествие, дорога, трасса
20 ноября 2017
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