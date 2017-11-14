Зачем больным детям автомобиль, даже если он чужой

Благотворительность для Владимира стала неотъемлемой частью жизни. Он уверен — если у кого-то появились желание и возможности связать себя с автоволонерством, у него все получится. Ведь многие регулярно ездят по одним и тем же маршрутам и зачастую не задумываются о том, что в соседнем доме или соседнем подъезде может жить подопечный детского хосписа, которому нужна помощь.

– Правильно говорят: если ребенок неизлечим, это еще не значит, что ему нельзя помочь, — рассуждает Владимир. — Вот я и решил как-то подсобить одному малышу с подарком, чтобы он стал счастливее, а потом уже втянулся в автоволонтерскую деятельность. Главное начать…

Такую работу он называет «километрами добра», и они случаются не только в свободное время. Бывает, маршруты помощи совпадают с поездками по своим делам. Например, по пути к себе на дачу Владимир проезжает мимо пяти-шести семей-подопечных детского хосписа, которым периодически доставляет необходимые вещи.

Относится он к этому, как к любимому занятию:

– На самом деле все просто: помогать легко, было бы желание и понимание — зачем и кому. Ведь важно понять, что есть такие детки, которым необходима твоя конкретная помощь для того, чтобы жить. Причем для этого не требуется денег. Чтобы им помочь, нужно немного времени и желания, которое невозможно оценить финансами…