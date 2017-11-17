10 расхожих фраз об автомобилях, которые страшно бесят

Откуда берутся все эти бездушные и глупые штампы? Все просто — человек хочет как-то объяснить другому то, чего он отродясь не чувствовал или не понимал, а посему облегчает себе жизнь и пользуется готовой формой, изобретенной задолго до него. И ему совершенно не интересно, разбирался ли сам автор в теме — да что там, был ли он хотя бы просто умным человеком. Второй вариант ничем не лучше. «Все так говорят», — вот солидное оправдание любому бреду, который на голубом глазу несет ваш собеседник.

Разговоры об автомобилях в этом отношении мало чем отличаются от бесед о политике, моде или истории — то есть, о тех областях знаний, где все без исключения являются экспертами. Поэтому благоглупости тут раздаются ничуть не реже. И произносят их не только зеленые неофиты, которым позарез нужно скрыть свой мизерный опыт, но и изрядно поездившие за рулем профессионалы, желающие выставить себя матерыми циниками.

Из тьмы примеров мы выбрали всего десяток фраз, которые на наш взгляд являются самыми раздражающими.