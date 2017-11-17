10 расхожих фраз об автомобилях, которые страшно бесят

Фото: www.youtube.com, пользователь Linescrew1
Поскольку все мы являемся автовладельцами, то наши разговоры с друзьями и знакомыми частенько вертятся вокруг этой неисчерпаемой темы. И порой приходится слышать фразы, брошенные как бы мимоходом, но заставляющие скрипеть зубами и сдерживать невольную резкость, напрашивающуюся в ответ.
Эдуард Раскин

Откуда берутся все эти бездушные и глупые штампы? Все просто — человек хочет как-то объяснить другому то, чего он отродясь не чувствовал или не понимал, а посему облегчает себе жизнь и пользуется готовой формой, изобретенной задолго до него. И ему совершенно не интересно, разбирался ли сам автор в теме — да что там, был ли он хотя бы просто умным человеком. Второй вариант ничем не лучше. «Все так говорят», — вот солидное оправдание любому бреду, который на голубом глазу несет ваш собеседник.

Разговоры об автомобилях в этом отношении мало чем отличаются от бесед о политике, моде или истории — то есть, о тех областях знаний, где все без исключения являются экспертами. Поэтому благоглупости тут раздаются ничуть не реже. И произносят их не только зеленые неофиты, которым позарез нужно скрыть свой мизерный опыт, но и изрядно поездившие за рулем профессионалы, желающие выставить себя матерыми циниками.

Из тьмы примеров мы выбрали всего десяток фраз, которые на наш взгляд являются самыми раздражающими.

Фото: blog.autopartswarehouse.com

Я люблю кроссоверы потому, что они безопасные. Уж сколько раз твердили миру, что это глупость. Безопасен кроссовер только для тех, кто умеет его готовить. А пигалица, которой права подарили, и которую едва видно из-за руля, в такой машине рискует больше — и своей жизнью, и жизнами окружающих.

Я люблю полный привод потому, что с ним лучше ездить в дождь и снег. В принципе, комментарий тот же, что и к предыдущему пункту. Да, потерять управление машиной с приводом на все колеса проблематичнее, чем моноприводной, однако и ловится она потом куда сложнее.

В круглый год езжу на всесезонке. И бог в помощь. В конце концов, кто-то же должен обеспечивать фронт работ для работников кузовных участков автосервиса.

Я не люблю (тут вставляем любой автомобильный бренд на ваш вкус) потому, что они все ломаются. Прежде, чем это сказать, вы изучили, конечно же, рейтинги TUV, J. D. Power или, на худой конец, Consumer Report? Вряд ли — источником информации, скорее всего, выступает ваш сосед.

Мне не нужен быстрый автомобиль, на нем негде погонять. При этом никто не сомневается в необходимости даже в Nissan on-Do иметь как минимум аудиосистему Bowers&Wilkins, чтобы с ее помощью слушать группу «Грибы».

Фото: www.seabreeze.com.au

А какая у него максимальная скорость? И зачем вам это, если ни на одной трассе без нарушения ПДД вы все равно не сможзете ее развить, даже если она равна всего 160 км/ч?

Механическую коробку покупают только нищеброды. Бесполезно что-то объяснять тем, кто никогда не выезжал на гоночный трек в 659-сильном Corvette Z06 с семиступенчатой «механикой».

Я заливаю только 98-й бензин, и мой Chevrolet Niva просто рвет всех со старта. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где ты, где ты, ночная радость? Конечно, разница в динамике у автомобиля, заправленного АИ-98 и АИ-95 есть, но без специальных приборов ее вряд ли заметишь.

Зачем покупать автомобиль марки A, если гораздо дешевле купить машину марки B? Действительно, к чему пить Hofbräu, если в соседнем магазинчике есть замечательное «Жигулевское»?

Все, что мне надо от автомобиля — без проблем доехать из точки А в точку Б. Именно те, кто так считает, составляют команду черлидеров для разработчиков всяких там беспилотных автомобилей. Их также надо благодарить за то, что все машины стали на одно лицо.

авторынок, производители, внедорожник, кроссоверы, зимние шины
17 ноября 2017
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