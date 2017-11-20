Эротические фантазии Liqui Moly

Можно сказать, что создатели нынешних версий календарей приготовили автолюбителям по-настоящему жаркое зрелище. Иначе и быть не могло, ведь для этого компания привлекла одного из лучших фотохудожников Европы, а также известное тюнинг-ателье Hamman Motorsport и шикарных красоток. Что тут и говорить — рецепт, проверенный временем!
Отметим, что элитное тюнинг-ателье Hamman Motorsport (кстати, давний партнер Liqui Moly) специализируется на «прокачке» таких марок как BMW, Range Rover, Mercedes-Benz и Lamborghini. Компания Hamman предоставляя свои машины, сильно рисковала, что те останутся в тени сногсшибательных красоток, но эксклюзивные версии премиальных марок оказались под стать моделям и добавили картине ярких красок и неповторимости.
Что касается самих версий календарей, то здесь расклад такой. Два варианта — это эротические календари. Первый можно повесить у себя в офисе, и наслаждаться обворожительными девушками не «вгоняя в краску» коллег или клиентов. А второй для любителей поострее, в котором, как говорится, «тема раскрыта» по-полной.
Наряду с «горячими» версиями подготовлен третий календарь, для тех, кто думает, что девушки только отвлекают от автомобилей. Здесь во всей красе раскрываются авто-, мото-, и даже акваспорт. Все перечисленные эксклюзивные календари Liqui Moly доступны в фирменных магазинах и на сайте компании.