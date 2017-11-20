Эротические фантазии Liqui Moly

Что касается самих версий календарей, то здесь расклад такой. Два варианта — это эротические календари. Первый можно повесить у себя в офисе, и наслаждаться обворожительными девушками не «вгоняя в краску» коллег или клиентов. А второй для любителей поострее, в котором, как говорится, «тема раскрыта» по-полной.