Как автодилеры наживаются на потребительском экстремизме

Самый безобидный способ «облапошивания» автодилера, уверены представители многих марок, это возврат непонравившейся машины. Ну, бывает такое: на эмоциях покупаешь «тачку», первые два-три дня пребываешь в эйфории, а потом будто просыпаешься: и едет вяло, и сиденье не по контору пятой точки сшито, и бензин ест как проклятая… Но под каким соусом вернуть дилеру авто? Ведь прямо не скажешь, мол, не моя машина — заберите! И вот тут на помощь разочарованному покупателю приходит ст. 10 и 12 Закона РФ «О защите прав потребителей», в которых говорится, что в случае непредставления клиенту полной и достоверной информации, потребитель имеет основание для возврата товара.

Впрочем, юрист Антон Недзвецкий, специализирующийся на защите интересов автопотребителей, говорит, что в этом вопросе не все так однозначно:

– Скажем, фактическое несоответствие показателей по расходу топлива с теми данными, которые были изложены в технических характеристиках, не раз становились основанием для предъявления гражданами исков. Но в большинстве случаев это «непроходные» дела, поскольку изготовитель оговаривает расход топлива по особому циклу испытаний. На практике же расход топлива зависит от многих факторов: от погодных условия, стиля вождения, качества топлива, загруженности дорог и других…