Каждый второй пассажир в машине не пристегивается

Фото: www.pvlida.by
Почти половина наших соотечественников не пристегивается ремнями безопасности, садясь в автомобиле на пассажирское место. Об этом свидетельствуют неутешительные результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Виктория Базылева

Опрос, затрагивающий тему пассажирской безопасности, ВЦИОМ провел по заказу Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно результатам исследования, 48% наших сограждан игнорируют требование о необходимости использования ремней безопасности всеми, кто находится в автомобиле. Из них 4% признались, что будучи пассажирами не пристегиваются ни при каких обстоятельствах в принципе, а еще 44% — нарушают это правило лишь время от времени.

Большинство опрошенных ошибочно полагает, что на задних сиденьях пользоваться ремнями безопасности вовсе необязательно. Как показал опрос, пристегиваются только 25% пассажиров, которые располагаются на диване. К счастью, садясь на переднее кресло, это делают 73% седоков, сообщают «Известия».

Любопытно, что практически единогласно респонденты согласись с тем, что ответственность за безопасность пассажиров полностью лежит на водителе. Без каких-либо оговорок так ответило 82% участников исследования. При этом 85% из них — женщины, среди мужчин же этот показатель чуть ниже — 79%.

ПДД, безопасность дорожного движения
22 ноября 2017
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