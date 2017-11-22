Каждый второй пассажир в машине не пристегивается

Опрос, затрагивающий тему пассажирской безопасности, ВЦИОМ провел по заказу Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно результатам исследования, 48% наших сограждан игнорируют требование о необходимости использования ремней безопасности всеми, кто находится в автомобиле. Из них 4% признались, что будучи пассажирами не пристегиваются ни при каких обстоятельствах в принципе, а еще 44% — нарушают это правило лишь время от времени.

Большинство опрошенных ошибочно полагает, что на задних сиденьях пользоваться ремнями безопасности вовсе необязательно. Как показал опрос, пристегиваются только 25% пассажиров, которые располагаются на диване. К счастью, садясь на переднее кресло, это делают 73% седоков, сообщают «Известия».

Любопытно, что практически единогласно респонденты согласись с тем, что ответственность за безопасность пассажиров полностью лежит на водителе. Без каких-либо оговорок так ответило 82% участников исследования. При этом 85% из них — женщины, среди мужчин же этот показатель чуть ниже — 79%.