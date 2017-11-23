В московском каршеринге появились BMW 2-й серии Active Tourer

Как сообщили в пресс-службе YouDrive, клиенты компании смогут ездить на BMW 2-й серии уже в конце ноября. Однако взять автомобиль в аренду смогут только те автомобилисты, которые имеют как минимум второй уровень — у оператора действует внутренняя система оценки стиля вождения пользователей.

BMW 2-й серии Active Tourer, пополнившие автопарк YouDrive, оснащаются 1,5-литровым 136-сильными двигателями, агрегатированными с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость аренды машины в режиме «использование» составит 14 рублей в минуту, «парковка» — 3,5 ₽/мин.

– Active Tourer не имеет аналогов в нашем парке. Модель предназначена главным образом для семейных поездок, шопинга и путешествий большой компанией в комфортных для каждого из пассажиров условиях, — говорит создатель YouDrive Борис Голиков.

Отметим, что YouDrive также предоставляет в краткосрочную аренду Mercedes-Benz A-класса, Smart Fortwo, Smart Forfour и электрокары BMW i3.